Рядом с престижным пермским вузом сдают квартиры-невелички по рекордным ценам. Фото

В Перми аренда квартир у Высшей школы экономики доходит до 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В дорогих квартирах сделан дизайнерский ремонт (архивное фото)
В дорогих квартирах сделан дизайнерский ремонт (архивное фото) Фото:

В начале сентября в Мотовилихинском районе Перми рядом с Высшей школой экономики (ВШЭ) малогабаритных квартир для сдачи в аренду практически не осталось. Ближайшие варианты расположены в 16-20 минутах ходьбы от кампуса, а их стоимость достигает 50 тысяч рублей в месяц. Как выглядит такое жилье и что входит в стоимость — в материале URA.RU.

Студия с современной техникой

В 20 минутах ходьбы от Высшей школы экономики в микрорайоне Садовый сдают студию за 50 тысяч рублей в месяц. Площадь квартиры всего 30 квадратных метров. Судя по фотографиям, в студии сделан стильный современный ремонт. Хозяин отмечает, что вся мебель и техника новая. На балконе оборудована лаундж зона с качелью. Также квартиросъемщику нужно будет внести залог в размере 50 тысяч рублей и отдельно оплачивать коммунальные услуги.

«Однушка» с дизайнерским ремонтом

Однокомнатную квартиру там же на Садовом сдают за 45 тысяч рублей в месяц. Площадь жилья — 39 квадратных метров. Она расположена также в 20 минутах ходьбы от ВШЭ. Владелец пишет, что в квартире сделан дизайнерский ремонт, а мебель и техника расположена компактно и удобно. Коммунальные платежи уже включены в стоимость. Но залог в размере 25 тысяч рублей при заселении придется заплатить.

Студия с живописным видом

За 40 тысяч рублей можно арендовать студию рядом со Средней дамбой. Дорога от вуза до дома займет 16 минут. Размер студии — 29 квадратных метров. По словам владельца, из окон открывается вдохновляющий вид. Вся мебель и техника — в наличии. Услуги ЖКХ включены в арендную ставку. Останется только заплатить залог — 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, сколько стоит аренда квартир рядом с Пермским университетом, ПГАТУ, медуниверситетом и Пермским Политехом. В среднем ставки составляют 30-35 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В начале сентября в Мотовилихинском районе Перми рядом с Высшей школой экономики (ВШЭ) малогабаритных квартир для сдачи в аренду практически не осталось. Ближайшие варианты расположены в 16-20 минутах ходьбы от кампуса, а их стоимость достигает 50 тысяч рублей в месяц. Как выглядит такое жилье и что входит в стоимость — в материале URA.RU. Студия с современной техникой В 20 минутах ходьбы от Высшей школы экономики в микрорайоне Садовый сдают студию за 50 тысяч рублей в месяц. Площадь квартиры всего 30 квадратных метров. Судя по фотографиям, в студии сделан стильный современный ремонт. Хозяин отмечает, что вся мебель и техника новая. На балконе оборудована лаундж зона с качелью. Также квартиросъемщику нужно будет внести залог в размере 50 тысяч рублей и отдельно оплачивать коммунальные услуги. «Однушка» с дизайнерским ремонтом Однокомнатную квартиру там же на Садовом сдают за 45 тысяч рублей в месяц. Площадь жилья — 39 квадратных метров. Она расположена также в 20 минутах ходьбы от ВШЭ. Владелец пишет, что в квартире сделан дизайнерский ремонт, а мебель и техника расположена компактно и удобно. Коммунальные платежи уже включены в стоимость. Но залог в размере 25 тысяч рублей при заселении придется заплатить. Студия с живописным видом За 40 тысяч рублей можно арендовать студию рядом со Средней дамбой. Дорога от вуза до дома займет 16 минут. Размер студии — 29 квадратных метров. По словам владельца, из окон открывается вдохновляющий вид. Вся мебель и техника — в наличии. Услуги ЖКХ включены в арендную ставку. Останется только заплатить залог — 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, сколько стоит аренда квартир рядом с Пермским университетом, ПГАТУ, медуниверситетом и Пермским Политехом. В среднем ставки составляют 30-35 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...