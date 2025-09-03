В начале сентября в Мотовилихинском районе Перми рядом с Высшей школой экономики (ВШЭ) малогабаритных квартир для сдачи в аренду практически не осталось. Ближайшие варианты расположены в 16-20 минутах ходьбы от кампуса, а их стоимость достигает 50 тысяч рублей в месяц. Как выглядит такое жилье и что входит в стоимость — в материале URA.RU.
Студия с современной техникой
В 20 минутах ходьбы от Высшей школы экономики в микрорайоне Садовый сдают студию за 50 тысяч рублей в месяц. Площадь квартиры всего 30 квадратных метров. Судя по фотографиям, в студии сделан стильный современный ремонт. Хозяин отмечает, что вся мебель и техника новая. На балконе оборудована лаундж зона с качелью. Также квартиросъемщику нужно будет внести залог в размере 50 тысяч рублей и отдельно оплачивать коммунальные услуги.
«Однушка» с дизайнерским ремонтом
Однокомнатную квартиру там же на Садовом сдают за 45 тысяч рублей в месяц. Площадь жилья — 39 квадратных метров. Она расположена также в 20 минутах ходьбы от ВШЭ. Владелец пишет, что в квартире сделан дизайнерский ремонт, а мебель и техника расположена компактно и удобно. Коммунальные платежи уже включены в стоимость. Но залог в размере 25 тысяч рублей при заселении придется заплатить.
Студия с живописным видом
За 40 тысяч рублей можно арендовать студию рядом со Средней дамбой. Дорога от вуза до дома займет 16 минут. Размер студии — 29 квадратных метров. По словам владельца, из окон открывается вдохновляющий вид. Вся мебель и техника — в наличии. Услуги ЖКХ включены в арендную ставку. Останется только заплатить залог — 40 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, сколько стоит аренда квартир рядом с Пермским университетом, ПГАТУ, медуниверситетом и Пермским Политехом. В среднем ставки составляют 30-35 тысяч рублей.
