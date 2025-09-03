В Минздраве объяснили очереди в пермском наркодиспансере

В конце августа 2025 года в Перми жители пожаловались большие очереди в наркологическом диспансере. По словам очевидцев, время ожидания для получения необходимой медицинской справки превышало четыре с половиной часа. В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU объяснили резкое увеличение потока посетителей.
«Число посетителей действительно возросло на 60%. Очереди в учреждении, где получение справки организовано по принципу „одного окна“, стали формироваться после опубликования информации о двукратном повышении госпошлины (с 2 до 4 тысяч рублей) за водительские права с 1 сентября 2025 года», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно действующему законодательству, сдаче экзамена подлежат люди, впервые получающие водительское удостоверение, а также те, кто был лишен права управления транспортным средством по суду. При этом в Минздраве отчитались, что уже с 1 сентября поток посетителей и очередь уменьшились в два раза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!