В Минздраве объяснили очереди в пермском наркодиспансере

В Перми жители стояли по 4,5 часа в очереди за справкой в наркодиспансере
При этом с 1 сентября поток посетителей и очередь уменьшились в два раза
При этом с 1 сентября поток посетителей и очередь уменьшились в два раза Фото:

В конце августа 2025 года в Перми жители пожаловались большие очереди в наркологическом диспансере. По словам очевидцев, время ожидания для получения необходимой медицинской справки превышало четыре с половиной часа. В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU объяснили резкое увеличение потока посетителей.

«Число посетителей действительно возросло на 60%. Очереди в учреждении, где получение справки организовано по принципу „одного окна“, стали формироваться после опубликования информации о двукратном повышении госпошлины (с 2 до 4 тысяч рублей) за водительские права с 1 сентября 2025 года», — рассказали в пресс-службе ведомства. 

Согласно действующему законодательству, сдаче экзамена подлежат люди, впервые получающие водительское удостоверение, а также те, кто был лишен права управления транспортным средством по суду. При этом в Минздраве отчитались, что уже с 1 сентября поток посетителей и очередь уменьшились в два раза.

