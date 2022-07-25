25 июля 2022

Попавший под санкции пермский завод срочно ищет десятки рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод Тюменьремдормаш. Тюмень, работа, труд, завод, рабочая профессия, рабочий в каске, рабочий, тюменьремдормаш, производство
Рабочим на заводе обещают среднюю зарплату в 40-45 тысяч рублей Фото:

Пермское предприятие «Редуктор-ПМ», попавшее под санкции США, расширяет штат. На заводе объявили срочный набор сотрудников. В списке указаны десятки вакансий.

«АО „Редуктор-ПМ“ набирает сотрудников для выполнения текущей производственной программы, а также разработки новых изделий и их освоения в серийном производстве. Приоритет — у специалистов с опытом работы», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Заводу нужны инженеры, слесари, токари, маляры, электромонтеры, машинисты и другие сотрудники. По данным сервиса HeadHunter, средняя заработная плата рабочего на предприятии составляет 40-45 тысяч рублей.

«Редуктор-ПМ» специализируется на производстве вертолетных редукторов и трансмиссий. Главным акционером является государственный холдинг «Вертолеты России». Весной этого года пермский завод внесли в санкционный список США. Западные страны усилили давление на российскую экономику, воспользовавшись спецоперацией РФ по освобождению Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, настоящая цель санкций — «отмена России». Но российская экономика и в условиях санкций может работать стабильно и без сбоев.

Ранее URA.RU сообщало, что о наборе сотрудников объявило пермское предприятие «Протон-ПМ». Список вакансий завод опубликовал в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермское предприятие «Редуктор-ПМ», попавшее под санкции США, расширяет штат. На заводе объявили срочный набор сотрудников. В списке указаны десятки вакансий. «АО „Редуктор-ПМ“ набирает сотрудников для выполнения текущей производственной программы, а также разработки новых изделий и их освоения в серийном производстве. Приоритет — у специалистов с опытом работы», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Заводу нужны инженеры, слесари, токари, маляры, электромонтеры, машинисты и другие сотрудники. По данным сервиса HeadHunter, средняя заработная плата рабочего на предприятии составляет 40-45 тысяч рублей. «Редуктор-ПМ» специализируется на производстве вертолетных редукторов и трансмиссий. Главным акционером является государственный холдинг «Вертолеты России». Весной этого года пермский завод внесли в санкционный список США. Западные страны усилили давление на российскую экономику, воспользовавшись спецоперацией РФ по освобождению Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, настоящая цель санкций — «отмена России». Но российская экономика и в условиях санкций может работать стабильно и без сбоев. Ранее URA.RU сообщало, что о наборе сотрудников объявило пермское предприятие «Протон-ПМ». Список вакансий завод опубликовал в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...