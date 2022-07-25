Попавший под санкции пермский завод срочно ищет десятки рабочих

Рабочим на заводе обещают среднюю зарплату в 40-45 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермское предприятие «Редуктор-ПМ», попавшее под санкции США, расширяет штат. На заводе объявили срочный набор сотрудников. В списке указаны десятки вакансий.

«АО „Редуктор-ПМ“ набирает сотрудников для выполнения текущей производственной программы, а также разработки новых изделий и их освоения в серийном производстве. Приоритет — у специалистов с опытом работы», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Заводу нужны инженеры, слесари, токари, маляры, электромонтеры, машинисты и другие сотрудники. По данным сервиса HeadHunter, средняя заработная плата рабочего на предприятии составляет 40-45 тысяч рублей.

«Редуктор-ПМ» специализируется на производстве вертолетных редукторов и трансмиссий. Главным акционером является государственный холдинг «Вертолеты России». Весной этого года пермский завод внесли в санкционный список США. Западные страны усилили давление на российскую экономику, воспользовавшись спецоперацией РФ по освобождению Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, настоящая цель санкций — «отмена России». Но российская экономика и в условиях санкций может работать стабильно и без сбоев.

Ранее URA.RU сообщало, что о наборе сотрудников объявило пермское предприятие «Протон-ПМ». Список вакансий завод опубликовал в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».