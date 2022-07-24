Пермская «дочка» Роскосмоса срочно ищет рабочих на производство

25 июля 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Рабочим на предприятии обещают среднюю зарплату в 40 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Предприятие «Протон — ПМ» (входит в НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») расширяет штат. На заводе объявили срочный набор сотрудников на основное производство. В списке — десятки вакансий. «Публикуем горячие вакансии. Заводу нужны изолировщик, токарь-универсал, слесарь, оператор-наладчик прогрессивных станков с программным управлением, маляр, плавильщик металла, обрубщик, травильщик, формовщик, мастер производственного участка и др.», — сообщается в группе предприятия в соцсети «Вконтакте». Рабочим обещают среднюю зарплату в 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить заместителю главного металлурга по литейным процессам — ему предлагают заработную плату от 75 тысяч рублей. Претендент на эту вакансию должен уметь работать с ПК, чертежами и нормативной документацией. Ранее URA.RU рассказывало, что «Протон-ПМ» провело модернизацию стенда огневых испытаний двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Специалисты завода разработали информационно-измерительную систему, которая заменит на объекте три устаревших вычислительных комплекса.

Предприятие «Протон — ПМ» (входит в НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») расширяет штат. На заводе объявили срочный набор сотрудников на основное производство. В списке — десятки вакансий. «Публикуем горячие вакансии. Заводу нужны изолировщик, токарь-универсал, слесарь, оператор-наладчик прогрессивных станков с программным управлением, маляр, плавильщик металла, обрубщик, травильщик, формовщик, мастер производственного участка и др.», — сообщается в группе предприятия в соцсети «Вконтакте». Рабочим обещают среднюю зарплату в 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить заместителю главного металлурга по литейным процессам — ему предлагают заработную плату от 75 тысяч рублей. Претендент на эту вакансию должен уметь работать с ПК, чертежами и нормативной документацией. Ранее URA.RU рассказывало, что «Протон-ПМ» провело модернизацию стенда огневых испытаний двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Специалисты завода разработали информационно-измерительную систему, которая заменит на объекте три устаревших вычислительных комплекса.