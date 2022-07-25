Из администрации Сургута ушла чиновница, работавшая с 4 мэрами

Заместитель директора департамента городского хозяйства Елена Нутфуллина уволилась из мэрии Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Нутфуллина отвечала за финансы и экономику в департаменте городского хозяйства. На ней была вся тарифная политика по ЖКХ. Она была очень опытным чиновником, успела поработать при четырех мэрах — Александр Сидоров, Дмитрий Попов, Вадим Шувалов и Андрей Филатов. Но сейчас решила уйти на заслуженный отдых», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций мэрии Сургута подтвердили уход Нутфуллиной на пенсию.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов назначил себе советником Валерия Фомагина. Прежде он уже работал в городской администрации в качестве вице-мэра, курирующего строительство.
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