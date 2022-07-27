Резко выросло число челябинских младенцев, заболевших COVID

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Количество заболевших младенцев в регионе выросло в пять раз Фото:

В Челябинской области резко выросло число младенцев, заболевших COVID. Как сообщают в Роспотребнадзоре по региону, количество заболевших детей до года за неделю увеличилось более чем в пять раз.

«Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной. Идет подъем заболеваемости детей до года. На 26 июля зарегистрировано 17 случаев, на прошлой неделе было зарегистрировано 3 случая заболевших детей до года», — отметили в ведомстве.

По остальным возрастным группам специалисты областного Роспотребнадзора также отмечают подъем заболеваемости COVID. По состоянию на 26 июля в регионе зарегистрировано 337 тыс. 228 случаев, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 9795,1.

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В Челябинской области резко выросло число младенцев, заболевших COVID. Как сообщают в Роспотребнадзоре по региону, количество заболевших детей до года за неделю увеличилось более чем в пять раз. «Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной. Идет подъем заболеваемости детей до года. На 26 июля зарегистрировано 17 случаев, на прошлой неделе было зарегистрировано 3 случая заболевших детей до года», — отметили в ведомстве. По остальным возрастным группам специалисты областного Роспотребнадзора также отмечают подъем заболеваемости COVID. По состоянию на 26 июля в регионе зарегистрировано 337 тыс. 228 случаев, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 9795,1.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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