В центре Челябинска повредили памятник героям СВО

В центре Челябинска на бульваре Славы повредили монумент «Защитникам Отечества». Об этом URA.RU сообщили читатели. В пресс-службе ГУ МВД России региона информацию о случившемся подтвердили. 

«Монумент действительно повредили — разбит элемент из стекла. Установлено, что это произошло случайно. Ребенок, примерно восьми лет, споткнулся, упал и разбил элемент», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность ребенка и его законных представителей. 

Со слов читателей, у монумента разбит элемент из стекла, который находится перед основной фигурой. От удара он рассыпался на несколько мелких частей. 

