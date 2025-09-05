В центре Челябинска повредили памятник героям СВО

В центре Челябинска на бульваре Славы повредили монумент «Защитникам Отечества». Об этом URA.RU сообщили читатели. В пресс-службе ГУ МВД России региона информацию о случившемся подтвердили.
«Монумент действительно повредили — разбит элемент из стекла. Установлено, что это произошло случайно. Ребенок, примерно восьми лет, споткнулся, упал и разбил элемент», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность ребенка и его законных представителей.
Со слов читателей, у монумента разбит элемент из стекла, который находится перед основной фигурой. От удара он рассыпался на несколько мелких частей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!