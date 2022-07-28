28 июля 2022

Минобороны РФ: украинские боевики собираются затопить город в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, паводок, непогода, разрушенный дом, потоп, разрушения, подтопление, наводнения
Украинские боевики собираются лишить домов 35 тысяч жителей Артемовска, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты заминировали дамбу водохранилища города Артемовск Донецкой народной республики для того, чтобы затопить населенный пункт и обвинить российские войска. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

«В Артемовске ДНР боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. Отмечается, что при реализации этого провокационного плана будут затоплены жилые кварталы города с численностью населения 35 тысяч человек.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Официальный Киев неоднократно распространял ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. Ранее сообщалось, что украинские боевики планировали подорвать дамбу водохранилища в Курахово и затопить несколько сел Донбасса.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские националисты заминировали дамбу водохранилища города Артемовск Донецкой народной республики для того, чтобы затопить населенный пункт и обвинить российские войска. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Артемовске ДНР боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. Отмечается, что при реализации этого провокационного плана будут затоплены жилые кварталы города с численностью населения 35 тысяч человек. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Официальный Киев неоднократно распространял ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. Ранее сообщалось, что украинские боевики планировали подорвать дамбу водохранилища в Курахово и затопить несколько сел Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...