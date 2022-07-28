Минобороны РФ: украинские боевики собираются затопить город в ДНР

28 июля 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Украинские боевики собираются лишить домов 35 тысяч жителей Артемовска, заявили в Минобороны Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты заминировали дамбу водохранилища города Артемовск Донецкой народной республики для того, чтобы затопить населенный пункт и обвинить российские войска. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Артемовске ДНР боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. Отмечается, что при реализации этого провокационного плана будут затоплены жилые кварталы города с численностью населения 35 тысяч человек. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Официальный Киев неоднократно распространял ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. Ранее сообщалось, что украинские боевики планировали подорвать дамбу водохранилища в Курахово и затопить несколько сел Донбасса.

Украинские националисты заминировали дамбу водохранилища города Артемовск Донецкой народной республики для того, чтобы затопить населенный пункт и обвинить российские войска. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Артемовске ДНР боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. Отмечается, что при реализации этого провокационного плана будут затоплены жилые кварталы города с численностью населения 35 тысяч человек. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Официальный Киев неоднократно распространял ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. Ранее сообщалось, что украинские боевики планировали подорвать дамбу водохранилища в Курахово и затопить несколько сел Донбасса.