МО РФ: украинское географическое судно взорвалось на мине в Дунае

30 июля 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Судно «Шляхович» подорвалось на украинской мине в устье Дуная Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины подорвалось на морской мине в устье реки Дунай. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ. «Так, 28 июля 2022 г. при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна „Шляхович“ (государственной гидрографической службы Украины) на украинской дрейфующей мине», — говорится в заявлении российского военного ведомства. В министерстве добавили, что шесть украинских портов продолжают быть заблокированными из-за высокой минной опасности, созданной Киевом. Проблемы с зерном у Европы начались после вынужденной спецоперации на Украине. Украинские военные заблокировали порты, в которых находилось зерно для отправки в Европу. Однако мины открепились и уплыли в открытое море. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов. А президент РФ заявлял, что Украина должна как можно быстрее разминировать свои порты для прохода заблокированных судов. Жители Херсонской области начали ходить на пляжи, несмотря на сохранившуюся опасность.

Судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины подорвалось на морской мине в устье реки Дунай. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ. «Так, 28 июля 2022 г. при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна „Шляхович“ (государственной гидрографической службы Украины) на украинской дрейфующей мине», — говорится в заявлении российского военного ведомства. В министерстве добавили, что шесть украинских портов продолжают быть заблокированными из-за высокой минной опасности, созданной Киевом. Проблемы с зерном у Европы начались после вынужденной спецоперации на Украине. Украинские военные заблокировали порты, в которых находилось зерно для отправки в Европу. Однако мины открепились и уплыли в открытое море. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов. А президент РФ заявлял, что Украина должна как можно быстрее разминировать свои порты для прохода заблокированных судов. Жители Херсонской области начали ходить на пляжи, несмотря на сохранившуюся опасность.