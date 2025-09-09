Минпросвещения установило единое время изучения каждого предмета в школе

Министерство просвещения России с начала нового учебного года ввело единые нормы по времени изучения каждого школьного предмета. Для школ подготовлено поурочное планирование и порядка 30 вариантов примерных расписаний. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия», — заявил Кравцов в интервью РИА Новости.
Согласно новым рекомендациям, на изучение истории в 10-11-х классах теперь будет выделяться 136 часов — по два часа в неделю. Ранее распределение уроков истории зависело от самой школы, и на события Великой Отечественной войны отводилось всего шесть занятий. Теперь тематика истории России значительно расширена: в 10-м классе школьники должны пройти 18 уроков по теме Великой Отечественной войны, а такие события, как Сталинградская и Курская битвы, будут рассматриваться отдельно в течение одного урока каждая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.