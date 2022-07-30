Экс-военный из Франции рассказал об инсценировке в Буче

30 июля 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Один из волонтеров рассказал журналисту, что тела привезли в Бучу в грузовиках-рефрижераторах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке заявил, что в начале апреля он стал свидетелем провокации в Буче. Это было сделано для того, чтобы обвинить российскую сторону в массовых жестоких убийствах и геноциде, рассказал он в интервью. «Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова Боке. Он отметил, что журналисты начинали снимать, как образовывалась какая-то группа тел. Один из волонтеров рассказал Боке, что в Бучу незадолго до инсценировки приезжали грузовики-рефрижераторы, из которых выгружали тела людей и выкладывали рядами. Минобороны РФ сообщило, что заявление украинской стороны о массовых убийствах в Буче являются провокацией. Они считают, что опубликованные материалы являются ложью. За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал.

Волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке заявил, что в начале апреля он стал свидетелем провокации в Буче. Это было сделано для того, чтобы обвинить российскую сторону в массовых жестоких убийствах и геноциде, рассказал он в интервью. «Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова Боке. Он отметил, что журналисты начинали снимать, как образовывалась какая-то группа тел. Один из волонтеров рассказал Боке, что в Бучу незадолго до инсценировки приезжали грузовики-рефрижераторы, из которых выгружали тела людей и выкладывали рядами. Минобороны РФ сообщило, что заявление украинской стороны о массовых убийствах в Буче являются провокацией. Они считают, что опубликованные материалы являются ложью. За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал.