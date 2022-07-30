Экс-военный из Франции рассказал об инсценировке в Буче

Волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке заявил, что в начале апреля он стал свидетелем провокации в Буче. Это было сделано для того, чтобы обвинить российскую сторону в массовых жестоких убийствах и геноциде, рассказал он в интервью.
«Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова Боке.
Он отметил, что журналисты начинали снимать, как образовывалась какая-то группа тел. Один из волонтеров рассказал Боке, что в Бучу незадолго до инсценировки приезжали грузовики-рефрижераторы, из которых выгружали тела людей и выкладывали рядами.
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Волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке заявил, что в начале апреля он стал свидетелем провокации в Буче. Это было сделано для того, чтобы обвинить российскую сторону в массовых жестоких убийствах и геноциде, рассказал он в интервью. «Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова Боке. Он отметил, что журналисты начинали снимать, как образовывалась какая-то группа тел. Один из волонтеров рассказал Боке, что в Бучу незадолго до инсценировки приезжали грузовики-рефрижераторы, из которых выгружали тела людей и выкладывали рядами. Минобороны РФ сообщило, что заявление украинской стороны о массовых убийствах в Буче являются провокацией. Они считают, что опубликованные материалы являются ложью. За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал.