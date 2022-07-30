Иммунолог Крючков не исключил усиление патогенности COVID-19

31 июля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Ситуация с уровнем патогенности коронавируса выглядит непредсказуемой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Существуют косвенные признаки того, что новые подлинии штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 и «Кентавр» более патогенные, чем BA.1 и BA.2 Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Становится менее предсказуемая ситуация, потому что у нас есть ключевые параметры эволюции вируса. Это заразность и обход специфического иммунитета, то есть, поствакцинного. Они друг с другом связаны. Существует и не ключевой параметр, это патогенность, летальность. Здесь прогнозировать совсем невозможно. Если мы понимаем, что заразность будет нарастать уже слабыми темпами, вирус будет подстраиваться к иммунитету, то патогенность может скакнуть вверх. Есть косвенные данные, что подлинии „Омикрона“ — BA.5 и „Кентавр“ более патогенные, чем BA.1 и BA.2», — сказал Николай Крючков. Иммунолог отметил, что более патогенный вариант COVID-19 может появится в самый неожиданный момент. «Утверждать невозможно, но косвенные признаки есть. Такое колебание патогенности в новых доминирующих линиях вполне может быть, и в этом кроется опасность. Не только заразность растет, но мы можем неожиданно получить более патогенную линию. Тогда на фоне такой заразности и отсутствия противоэпидемических мер, низких темпов вакцинации, нестабильной социально-экономической ситуации появятся условия для „идеального шторма“», — предупредил кандидат медицинских наук. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 30 июля в России выявлено 12 248 случаев COVID-19. За неделю заболеваемость поднялась примерно в два раза. В последний раз подобная статистика была в начале апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Существуют косвенные признаки того, что новые подлинии штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 и «Кентавр» более патогенные, чем BA.1 и BA.2 Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Становится менее предсказуемая ситуация, потому что у нас есть ключевые параметры эволюции вируса. Это заразность и обход специфического иммунитета, то есть, поствакцинного. Они друг с другом связаны. Существует и не ключевой параметр, это патогенность, летальность. Здесь прогнозировать совсем невозможно. Если мы понимаем, что заразность будет нарастать уже слабыми темпами, вирус будет подстраиваться к иммунитету, то патогенность может скакнуть вверх. Есть косвенные данные, что подлинии „Омикрона“ — BA.5 и „Кентавр“ более патогенные, чем BA.1 и BA.2», — сказал Николай Крючков. Иммунолог отметил, что более патогенный вариант COVID-19 может появится в самый неожиданный момент. «Утверждать невозможно, но косвенные признаки есть. Такое колебание патогенности в новых доминирующих линиях вполне может быть, и в этом кроется опасность. Не только заразность растет, но мы можем неожиданно получить более патогенную линию. Тогда на фоне такой заразности и отсутствия противоэпидемических мер, низких темпов вакцинации, нестабильной социально-экономической ситуации появятся условия для „идеального шторма“», — предупредил кандидат медицинских наук. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 30 июля в России выявлено 12 248 случаев COVID-19. За неделю заболеваемость поднялась примерно в два раза. В последний раз подобная статистика была в начале апреля.