В Черноморском флоте раскрыли подробности нападения ВСУ на штаб. Об этом сообщает пресс-служба флота.
«Маломощное взрывное устройство было установлено на самодельный беспилотник. Из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы. Всем оказали медицинскую помощь.
Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Праздничные мероприятия там ко дню военно-морского флота из-за этого были отменены.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса, сообщают «Невские новости». По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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В Черноморском флоте раскрыли подробности нападения ВСУ на штаб. Об этом сообщает пресс-служба флота. «Маломощное взрывное устройство было установлено на самодельный беспилотник. Из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы. Всем оказали медицинскую помощь. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Праздничные мероприятия там ко дню военно-морского флота из-за этого были отменены. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса, сообщают «Невские новости». По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.