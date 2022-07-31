В Черноморском флоте раскрыли подробности нападения ВСУ на штаб

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В результате нападения ВСУ на Черноморский флот пострадали 5 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Черноморском флоте раскрыли подробности нападения ВСУ на штаб. Об этом сообщает пресс-служба флота.

«Маломощное взрывное устройство было установлено на самодельный беспилотник. Из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы. Всем оказали медицинскую помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Праздничные мероприятия там ко дню военно-морского флота из-за этого были отменены.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса, сообщают «Невские новости». По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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В Черноморском флоте раскрыли подробности нападения ВСУ на штаб. Об этом сообщает пресс-служба флота. «Маломощное взрывное устройство было установлено на самодельный беспилотник. Из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы. Всем оказали медицинскую помощь. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Праздничные мероприятия там ко дню военно-морского флота из-за этого были отменены. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса, сообщают «Невские новости». По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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