В Черноморском флоте раскрыли подробности нападения ВСУ на штаб

31 июля 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

В результате нападения ВСУ на Черноморский флот пострадали 5 человек Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Черноморском флоте раскрыли подробности нападения ВСУ на штаб. Об этом сообщает пресс-служба флота. «Маломощное взрывное устройство было установлено на самодельный беспилотник. Из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы. Всем оказали медицинскую помощь. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Праздничные мероприятия там ко дню военно-морского флота из-за этого были отменены. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса, сообщают « Невские новости ». По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

В Черноморском флоте раскрыли подробности нападения ВСУ на штаб. Об этом сообщает пресс-служба флота. «Маломощное взрывное устройство было установлено на самодельный беспилотник. Из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы. Всем оказали медицинскую помощь. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Праздничные мероприятия там ко дню военно-морского флота из-за этого были отменены. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса, сообщают «Невские новости». По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.