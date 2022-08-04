По пермской судоверфи решили проводить экскурсии

На пермской судоверфи расскажут, как строят корабли Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермская судоверфь намерена открыть регулярные экскурсии по предприятию. Таким образом будет поддерживаться интерес к профессии судостроителя и развиваться промышленный туризм вообще, говорят в Фонде развития Пермского края.

«В планах Пермской судоверфи проработать вопрос организации регулярных экскурсий в рамках развития промышленного туризма в регионе. Также рассматривается возможность приглашать на завод учащихся старших классов и профильных образовательных учреждений, чтобы поддерживать интерес молодежи к профессии», — сообщается в telegram-канале фонда.

На новое направление развития судостроителей вдохновил музыкальный фестиваль «Причал», который состоялся на территории предприятия на прошлой неделе. Верфь тогда посетили более тысячи пермяков.