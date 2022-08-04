04 августа 2022

По пермской судоверфи решили проводить экскурсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад первоклассников. Магнитогорск, корабли, модели
На пермской судоверфи расскажут, как строят корабли Фото:

Пермская судоверфь намерена открыть регулярные экскурсии по предприятию. Таким образом будет поддерживаться интерес к профессии судостроителя и развиваться промышленный туризм вообще, говорят в Фонде развития Пермского края.

«В планах Пермской судоверфи проработать вопрос организации регулярных экскурсий в рамках развития промышленного туризма в регионе. Также рассматривается возможность приглашать на завод учащихся старших классов и профильных образовательных учреждений, чтобы поддерживать интерес молодежи к профессии», — сообщается в telegram-канале фонда.

На новое направление развития судостроителей вдохновил музыкальный фестиваль «Причал», который состоялся на территории предприятия на прошлой неделе. Верфь тогда посетили более тысячи пермяков.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермская судоверфь намерена открыть регулярные экскурсии по предприятию. Таким образом будет поддерживаться интерес к профессии судостроителя и развиваться промышленный туризм вообще, говорят в Фонде развития Пермского края. «В планах Пермской судоверфи проработать вопрос организации регулярных экскурсий в рамках развития промышленного туризма в регионе. Также рассматривается возможность приглашать на завод учащихся старших классов и профильных образовательных учреждений, чтобы поддерживать интерес молодежи к профессии», — сообщается в telegram-канале фонда. На новое направление развития судостроителей вдохновил музыкальный фестиваль «Причал», который состоялся на территории предприятия на прошлой неделе. Верфь тогда посетили более тысячи пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...