Под Челябинском водитель погиб в ДТП с автобусом. Фото

07 августа 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Водитель ВАЗа выехал в разрешенном месте на встречную полосу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе возле Усть-Катава Челябинской области в ДТП с автобусом погиб водитель ВАЗ-2114, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «7 августа на территории Усть-Катавского района, по предварительным данным в 04:05 водитель, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен) и совершил столкновение со встречно движущимся автобусом Yutong (маршрут Соль-Илецк-Екатеринбург), под управлением водителя 1981 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир (женщина) доставлена в больницу», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, авария произошла на 1628 км автодороги Москва-Челябинск. В салоне автобуса, который направлялся в сторону Екатеринбурга, находилось 40 пассажиров, никто из них не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «Для доставки туристов вызван подменный транспорт. На место прибыло три экипажа ДПС, было организовано реверсивное движение. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель отечественной автомашины проживал в городе Усть-Катав, за нарушение ПДД к административной ответственности привлекался один раз», — добавили в пресс-службе ведомства. Водитель ВАЗа погиб на месте ДТП Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Для трансфера пассажиров автобуса вызвали подменный транспорт Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Пострадавшую пассажирку автомобиля ВАЗ доставили в больницу Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

На трассе возле Усть-Катава Челябинской области в ДТП с автобусом погиб водитель ВАЗ-2114, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «7 августа на территории Усть-Катавского района, по предварительным данным в 04:05 водитель, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен) и совершил столкновение со встречно движущимся автобусом Yutong (маршрут Соль-Илецк-Екатеринбург), под управлением водителя 1981 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир (женщина) доставлена в больницу», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, авария произошла на 1628 км автодороги Москва-Челябинск. В салоне автобуса, который направлялся в сторону Екатеринбурга, находилось 40 пассажиров, никто из них не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «Для доставки туристов вызван подменный транспорт. На место прибыло три экипажа ДПС, было организовано реверсивное движение. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель отечественной автомашины проживал в городе Усть-Катав, за нарушение ПДД к административной ответственности привлекался один раз», — добавили в пресс-службе ведомства.