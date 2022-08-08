Сенатор Клишас предложил конфисковать собственность Украины в РФ

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Сенатор Клишас предложил конфисковать собственность Украины в РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходима правовая основа для конфискации украинского имущества в РФ. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации иностранной собственности, в частности, украинской, в России и на освобожденных территориях Украины», — сообщил он в своем telegram-канале. Также он написал, что данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью.

Ранее Клишас заявлял о том, что спецоперация России не ограничится Донбассом. Он считает, что Россия будет достигать своих целей на всей украинской территории. Совфед назвал Украину небезопасной для транзита газа страной, сообщает телеканал 360.

Россия объявила о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Ее основная цель — освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима.

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Необходима правовая основа для конфискации украинского имущества в РФ. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Нам необходима ясная правовая основа для конфискации иностранной собственности, в частности, украинской, в России и на освобожденных территориях Украины», — сообщил он в своем telegram-канале. Также он написал, что данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью. Ранее Клишас заявлял о том, что спецоперация России не ограничится Донбассом. Он считает, что Россия будет достигать своих целей на всей украинской территории. Совфед назвал Украину небезопасной для транзита газа страной, сообщает телеканал 360. Россия объявила о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Ее основная цель — освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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