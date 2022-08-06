Сенатор Клишас: спецоперация России не ограничится Донбассом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Россия добьется денацификации и демилитаризации всей территории Украины, заявил Клишас Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия будет проводить специальную операцию на Украине до тех пор, пока не достигнет заявленных целей на всей территории страны. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Россия тоже будет действовать на Украине до достижения целей, полной денацификации и демилитаризации территории всей Украины», — написал Клишас в Telegram. Так он прокомментировал заявление главы МИД Израиля о том, что операция «Рассвет» в секторе Газа будет проводиться до достижения целей.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей он заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия будет проводить специальную операцию на Украине до тех пор, пока не достигнет заявленных целей на всей территории страны. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Россия тоже будет действовать на Украине до достижения целей, полной денацификации и демилитаризации территории всей Украины», — написал Клишас в Telegram. Так он прокомментировал заявление главы МИД Израиля о том, что операция «Рассвет» в секторе Газа будет проводиться до достижения целей. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей он заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...