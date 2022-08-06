Сенатор Клишас: спецоперация России не ограничится Донбассом

Россия добьется денацификации и демилитаризации всей территории Украины, заявил Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия будет проводить специальную операцию на Украине до тех пор, пока не достигнет заявленных целей на всей территории страны. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Россия тоже будет действовать на Украине до достижения целей, полной денацификации и демилитаризации территории всей Украины», — написал Клишас в Telegram. Так он прокомментировал заявление главы МИД Израиля о том, что операция «Рассвет» в секторе Газа будет проводиться до достижения целей.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей он заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.