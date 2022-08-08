РБК: санкции обрушили торговые отношения РФ и США

09 августа 2022 в 02:35 Размер текста - 17 +

На фоне санкций российско-американская торговля сжалась в четыре раза по сравнению с уровнем 2021 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На фоне санкций российско-американская торговля сжалась по сравнению с опытом прошлых лет. Об этом стало известно из данных, размещенных Бюро переписей США. Так, показатель американского импорта из России за июнь стал самым низким с февраля 2004 года (тогда было 653 млн долларов). В мае 2022 года импорт составил 1,1 млрд долларов, что более чем вдвое ниже среднемесячных показателей за 2021 год, которые держались на уровне 2,5 млрд долларов, передает РБК. Американский экспорт в Россию, который сократился в пять раз в марте, снизился до 58 млн долларов в июне по сравнению с 77 млн долларов в мае. Те же поставки американской фармацевтической продукции в Россию сократились в два раза — до 13 млн долларов. Страны Запада ввели жесткие санкции против России в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект. Европейский союз и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума.

На фоне санкций российско-американская торговля сжалась по сравнению с опытом прошлых лет. Об этом стало известно из данных, размещенных Бюро переписей США. Так, показатель американского импорта из России за июнь стал самым низким с февраля 2004 года (тогда было 653 млн долларов). В мае 2022 года импорт составил 1,1 млрд долларов, что более чем вдвое ниже среднемесячных показателей за 2021 год, которые держались на уровне 2,5 млрд долларов, передает РБК. Американский экспорт в Россию, который сократился в пять раз в марте, снизился до 58 млн долларов в июне по сравнению с 77 млн долларов в мае. Те же поставки американской фармацевтической продукции в Россию сократились в два раза — до 13 млн долларов. Страны Запада ввели жесткие санкции против России в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект. Европейский союз и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума.