На охрану, обвинившую СурГу в коррупции, жалуются в прокуратуру

09 августа 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

На директора пожаловались из-за невыплаты зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте на руководителя частной охранной организации «Илир» Евгения Мальчикова, который обвинил руководство СурГу в коррупции, бывший сотрудник пожаловался в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты и нарушения трудовых отношений. Об этом URA.RU сообщил экс-охранник ЧОО «Илир» на условиях анонимности. «Устроился в компанию „Илир“ охранять СурГу. Обещали три тысячи за смену и пайковые. График должен был быть сутки через сутки, но пришлось работать ежедневно. Отработал месяц без выходных и так и не увидел свой трудовой договор. Написал заявление на увольнение, и меня заставили отрабатывать две недели, якобы по условиям договора. Но сам документ мне почему-то отказали предъявлять. А сейчас не могу добиться от них выплаты зарплаты. Пришлось обращаться в прокуратуру», — сообщил собеседник. Сам же Мальчиков в беседе с журналистом URA.RU сообщил, что у него в компании нет долгов по заработной плате. А что касается бывшего сотрудника, который обратился в прокуратуру, то это провокация. «Сотрудник сам отказался забирать договор. Что касается заработной платы, то мы все выплатили. Охраннику по ошибке перевели пайковые за трех человек, и он отказался их возвращать, а потом покинул объект охраны. Долг списали с его зарплаты. Я считаю, это провокация конкурента. Сотрудник, написавший обращение, до этого работал у конкурентов, и когда ночью он самостоятельно покинул пост охраны, то там тут же появились представители вуза выписывать акт несоответствия условий контракта за отсутствие охраны на посту», — сообщил Мальчиков. Копия платежного поручения о переводе охраннику денежной суммы имеется в распоряжении редакции. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в прокуратуру округа. На момент публикации получить информацию не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что охрана СурГу обвинила руководство вуза в коррупции. Директор охранной организации «Илир», с которой руководство СурГу расторгло контракт на 56 миллионов рублей, написал заявление в полицию с обвинением сотрудников вуза в коррупции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте на руководителя частной охранной организации «Илир» Евгения Мальчикова, который обвинил руководство СурГу в коррупции, бывший сотрудник пожаловался в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты и нарушения трудовых отношений. Об этом URA.RU сообщил экс-охранник ЧОО «Илир» на условиях анонимности. «Устроился в компанию „Илир“ охранять СурГу. Обещали три тысячи за смену и пайковые. График должен был быть сутки через сутки, но пришлось работать ежедневно. Отработал месяц без выходных и так и не увидел свой трудовой договор. Написал заявление на увольнение, и меня заставили отрабатывать две недели, якобы по условиям договора. Но сам документ мне почему-то отказали предъявлять. А сейчас не могу добиться от них выплаты зарплаты. Пришлось обращаться в прокуратуру», — сообщил собеседник. Сам же Мальчиков в беседе с журналистом URA.RU сообщил, что у него в компании нет долгов по заработной плате. А что касается бывшего сотрудника, который обратился в прокуратуру, то это провокация. «Сотрудник сам отказался забирать договор. Что касается заработной платы, то мы все выплатили. Охраннику по ошибке перевели пайковые за трех человек, и он отказался их возвращать, а потом покинул объект охраны. Долг списали с его зарплаты. Я считаю, это провокация конкурента. Сотрудник, написавший обращение, до этого работал у конкурентов, и когда ночью он самостоятельно покинул пост охраны, то там тут же появились представители вуза выписывать акт несоответствия условий контракта за отсутствие охраны на посту», — сообщил Мальчиков. Копия платежного поручения о переводе охраннику денежной суммы имеется в распоряжении редакции. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в прокуратуру округа. На момент публикации получить информацию не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что охрана СурГу обвинила руководство вуза в коррупции. Директор охранной организации «Илир», с которой руководство СурГу расторгло контракт на 56 миллионов рублей, написал заявление в полицию с обвинением сотрудников вуза в коррупции.