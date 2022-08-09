09 августа 2022
08 августа 2022

На газ в индустриальном парке ЯНАО потратят сотни миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Энергетики. Курган, газ, огнеопасно газ
На газоснабжение «Обского причала» потратят 258 миллионов Фото:

ООО «Управляющая компания «Обской причал» разместила тендер на строительство и монтаж комплекса газоснабжения производственной базы. Информация появилась на портале госзакупок.

«Лот — выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газоснабжение производственной базы «Обской причал». Начальная цена контракта — 258,2 млн рублей», — уточняется в документах закупки.

Ранее URA.RU сообщало, что промышленно-логистический парк «Обской причал» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям индустриального парка. На развитие индустриального парка планируется привлечь около 4 млрд рублей.

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ООО «Управляющая компания «Обской причал» разместила тендер на строительство и монтаж комплекса газоснабжения производственной базы. Информация появилась на портале госзакупок. «Лот — выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газоснабжение производственной базы «Обской причал». Начальная цена контракта — 258,2 млн рублей», — уточняется в документах закупки. Ранее URA.RU сообщало, что промышленно-логистический парк «Обской причал» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям индустриального парка. На развитие индустриального парка планируется привлечь около 4 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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