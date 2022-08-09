На газ в индустриальном парке ЯНАО потратят сотни миллионов

На газоснабжение «Обского причала» потратят 258 миллионов
ООО «Управляющая компания «Обской причал» разместила тендер на строительство и монтаж комплекса газоснабжения производственной базы. Информация появилась на портале госзакупок.
«Лот — выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газоснабжение производственной базы «Обской причал». Начальная цена контракта — 258,2 млн рублей», — уточняется в документах закупки.
Ранее URA.RU сообщало, что промышленно-логистический парк «Обской причал» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям индустриального парка. На развитие индустриального парка планируется привлечь около 4 млрд рублей.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»