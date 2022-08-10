10 августа 2022

Моор рассказал, чего ему не хватало в студенчестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Моора. Тюмень
Александр Моор рассказал, что в студенчестве ему не хватало спортивной инфраструктуры и научных лабораторий Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в студенческие годы ему не хватало спортивной инфраструктуры, научных лабораторий и пространств для работы. Об этом глава региона сообщил во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«В студенческие годы мне не хватало всего того, что предлагают сделать в межвузовском кампусе участники опроса. Не хватало достаточной спортивной инфраструктуры. Мы в кампусе будем проектировать и лед, и бассейн, и зал для игровых видов спорта. Не хватало научных лабораторий, коворкинга, мест для общений. Это все будет в новом кампусе. Там будет еще много фишек, которые по достоинству оценят молодые люди», — рассказал Моор.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на левом берегу Туры будет построен межвузовский кампус мирового уровня. К обсуждению концепции нового проекта пригласили жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Предполагается, что в кампусе построят современные лаборатории, дендрарий, сквер и городской пляж. Также глава региона заявил, что в кампусе не будут продавать алкоголь.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в студенческие годы ему не хватало спортивной инфраструктуры, научных лабораторий и пространств для работы. Об этом глава региона сообщил во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов. «В студенческие годы мне не хватало всего того, что предлагают сделать в межвузовском кампусе участники опроса. Не хватало достаточной спортивной инфраструктуры. Мы в кампусе будем проектировать и лед, и бассейн, и зал для игровых видов спорта. Не хватало научных лабораторий, коворкинга, мест для общений. Это все будет в новом кампусе. Там будет еще много фишек, которые по достоинству оценят молодые люди», — рассказал Моор. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на левом берегу Туры будет построен межвузовский кампус мирового уровня. К обсуждению концепции нового проекта пригласили жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Предполагается, что в кампусе построят современные лаборатории, дендрарий, сквер и городской пляж. Также глава региона заявил, что в кампусе не будут продавать алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...