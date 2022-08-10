Моор рассказал, чего ему не хватало в студенчестве

11 августа 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Александр Моор рассказал, что в студенчестве ему не хватало спортивной инфраструктуры и научных лабораторий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в студенческие годы ему не хватало спортивной инфраструктуры, научных лабораторий и пространств для работы. Об этом глава региона сообщил во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов. «В студенческие годы мне не хватало всего того, что предлагают сделать в межвузовском кампусе участники опроса. Не хватало достаточной спортивной инфраструктуры. Мы в кампусе будем проектировать и лед, и бассейн, и зал для игровых видов спорта. Не хватало научных лабораторий, коворкинга, мест для общений. Это все будет в новом кампусе. Там будет еще много фишек, которые по достоинству оценят молодые люди», — рассказал Моор. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на левом берегу Туры будет построен межвузовский кампус мирового уровня. К обсуждению концепции нового проекта пригласили жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Предполагается, что в кампусе построят современные лаборатории, дендрарий, сквер и городской пляж. Также глава региона заявил, что в кампусе не будут продавать алкоголь.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в студенческие годы ему не хватало спортивной инфраструктуры, научных лабораторий и пространств для работы. Об этом глава региона сообщил во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов. «В студенческие годы мне не хватало всего того, что предлагают сделать в межвузовском кампусе участники опроса. Не хватало достаточной спортивной инфраструктуры. Мы в кампусе будем проектировать и лед, и бассейн, и зал для игровых видов спорта. Не хватало научных лабораторий, коворкинга, мест для общений. Это все будет в новом кампусе. Там будет еще много фишек, которые по достоинству оценят молодые люди», — рассказал Моор. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на левом берегу Туры будет построен межвузовский кампус мирового уровня. К обсуждению концепции нового проекта пригласили жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Предполагается, что в кампусе построят современные лаборатории, дендрарий, сквер и городской пляж. Также глава региона заявил, что в кампусе не будут продавать алкоголь.