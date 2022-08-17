17 августа 2022

Челябинским малоимущим увеличили социальные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти будут давать деньги малообеспеченным семьям на развитие собственного бизнеса Фото:

В Челябинской области максимальный размер выплат по соцконтракту вырастет до 380 тысяч рублей. Об этом URA.RU 18 августа сообщили в пресс-службе губернатора.

«Депутаты заксобрания поддержали новый размер выплат на соцконтракты, заключенные с 1 июля 2022 года. Теперь размер помощи на развитие своего дела составит 350 тыс. рублей. А при необходимости обучения можно дополнительно получить 30 тыс. рублей», — отмечают в пресс-служба регионального минсоца.

В министерстве отметили, что соцконтракт представляет собой спецдоговор между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином. По соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развивать подсобное хозяйство и получить поддержку.

«Ежегодно мы отмечаем рост получателей соцконтракта. Большая часть жителей, которые воспользовалась мерой соцподдержки, сумели увеличить свой доход», — заявила министр соцотношений области Ирина Буторина.

На соцконтракт могут претендовать семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума. При расчете дохода семьи не учитывается заработок человека, потерявшего работу после 1 марта 2022 года и признанного безработным.

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В Челябинской области максимальный размер выплат по соцконтракту вырастет до 380 тысяч рублей. Об этом URA.RU 18 августа сообщили в пресс-службе губернатора. «Депутаты заксобрания поддержали новый размер выплат на соцконтракты, заключенные с 1 июля 2022 года. Теперь размер помощи на развитие своего дела составит 350 тыс. рублей. А при необходимости обучения можно дополнительно получить 30 тыс. рублей», — отмечают в пресс-служба регионального минсоца. В министерстве отметили, что соцконтракт представляет собой спецдоговор между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином. По соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развивать подсобное хозяйство и получить поддержку. «Ежегодно мы отмечаем рост получателей соцконтракта. Большая часть жителей, которые воспользовалась мерой соцподдержки, сумели увеличить свой доход», — заявила министр соцотношений области Ирина Буторина. На соцконтракт могут претендовать семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума. При расчете дохода семьи не учитывается заработок человека, потерявшего работу после 1 марта 2022 года и признанного безработным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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