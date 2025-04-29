В Копейске назначили нового вице-мэра

В Копейске (Челябинская область) назначили нового заместителя главы по социальному развитию. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
«Ангеловский Алексей Анатольевич. Заместитель главы городского округа по социальному развитию», — информирует сайт мэрии.
Ангеловскому 53 года. До этого он на протяжении девяти лет руководил городским управлением образования. С 2001 по 2012 годы был заместителем директора лингвистического центра ЮУрГУ, с 2012 по 2015 год — заместителем директора Института международного образования ЮУрГУ.
Должность зама по соцразвитию в Копейске пустовала более года. Она освободилась, когда прежнего зама по социалке Светлану Логанову назначили исполняющим обязанности мэра в апреле 2024 года.
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