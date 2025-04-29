В Копейске назначили нового вице-мэра

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Алексей Ангеловский стал вице-мэром Копейска по социалке
Алексей Ангеловский стал вице-мэром Копейска по социалке Фото:

В Копейске (Челябинская область) назначили нового заместителя главы по социальному развитию. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

«Ангеловский Алексей Анатольевич. Заместитель главы городского округа по социальному развитию», — информирует сайт мэрии.

Ангеловскому 53 года. До этого он на протяжении девяти лет руководил городским управлением образования. С 2001 по 2012 годы был заместителем директора лингвистического центра ЮУрГУ, с 2012 по 2015 год — заместителем директора Института международного образования ЮУрГУ.

Должность зама по соцразвитию в Копейске пустовала более года. Она освободилась, когда прежнего зама по социалке Светлану Логанову назначили исполняющим обязанности мэра в апреле 2024 года.

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В Копейске (Челябинская область) назначили нового заместителя главы по социальному развитию. Информация об этом появилась на сайте мэрии. «Ангеловский Алексей Анатольевич. Заместитель главы городского округа по социальному развитию», — информирует сайт мэрии. Ангеловскому 53 года. До этого он на протяжении девяти лет руководил городским управлением образования. С 2001 по 2012 годы был заместителем директора лингвистического центра ЮУрГУ, с 2012 по 2015 год — заместителем директора Института международного образования ЮУрГУ. Должность зама по соцразвитию в Копейске пустовала более года. Она освободилась, когда прежнего зама по социалке Светлану Логанову назначили исполняющим обязанности мэра в апреле 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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