ГАИ Челябинской области огласило график регистрации автомобилей в праздники

Госавтоинспекция Челябинской области огласило график работы регистрационно-экзаменационных подразделений на майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Госавтоинспекция Челябинской области информирует о графике работы РЭО в праздничные дни. 1, 2, 8 и 9 мая 2025 года — выходные дни. 3, 10 мая — прием граждан будет осуществляться в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе управления Госавтоинспекции рекомендовали заранее планировать посещение ведомства. Также там напомнили, что для того, чтобы записаться прием, можно воспользоваться порталом госуслуг.
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