28 апреля 2025

ГАИ Челябинской области огласило график регистрации автомобилей в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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РЭО ГАИ частично не будут работать в праздники
РЭО ГАИ частично не будут работать в праздники Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области огласило график работы регистрационно-экзаменационных подразделений на майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция Челябинской области информирует о графике работы РЭО в праздничные дни. 1, 2, 8 и 9 мая 2025 года — выходные дни. 3, 10 мая — прием граждан будет осуществляться в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе управления Госавтоинспекции рекомендовали заранее планировать посещение ведомства. Также там напомнили, что для того, чтобы записаться прием, можно воспользоваться порталом госуслуг.

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Госавтоинспекция Челябинской области огласило график работы регистрационно-экзаменационных подразделений на майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция Челябинской области информирует о графике работы РЭО в праздничные дни. 1, 2, 8 и 9 мая 2025 года — выходные дни. 3, 10 мая — прием граждан будет осуществляться в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе управления Госавтоинспекции рекомендовали заранее планировать посещение ведомства. Также там напомнили, что для того, чтобы записаться прием, можно воспользоваться порталом госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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