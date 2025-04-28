«Увезу тебя я в тундру»: как проехать из Челябинской области в ХМАО на автомобиле. Фото, видео

Журналист URA.RU поделился впечатлениями от поездки из Челябинска в ХМАО

29 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Дорога из Челябинска до ХМАО заняла 16 часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе В отпуске мы с женой решили посетить поселок Унъюган (ХМАО), навестить ее родственников. В качестве средства передвижения был выбран автомобиль. Тяжести и прелести многочасовой поездки корреспондент URA.RU испытал на себе. «К поездке готовились заранее. Заехали на ТО, убедились, что с автомобилем все в порядке. Менять резину с зимней на летнюю не стали, так как в ХМАО еще лежит снег, а ночью температура опускается ниже нуля. В день поездки я еще раз проверил уровень всех жидкостей в системе, жена купила вкусняшек и мы двинули в путь», — рассказывает корреспондент URA.RU. Челябинская область Путь начался утром 24 апреля из поселка Межевой (находится на границе с Башкортостаном). Навигатор повел через Сатку, Златоуст, Миасс, Карабаш, Кыштым и Касли. На М-5 Уреньга встретила нас цветными полянами: распустилась «мать и мачеха», какие-то неизвестные белые цветы (жена предположила, что это «Птицемлечник»). Трасса, как и всегда, была наполнена фурами. Поэтому после поворота на Златоуст настроение сразу улучшилось, рулить стало интереснее. По пути из Златоуста в Миасс можно остановиться и посетить Таганай. К сожалению, лишнего времени у нас не было, поэтому было решено сходить в горы в следующий раз. Дорога между городами усеяна базами отдыха, готовыми принять туристов. Карабаш впечатлил. В детстве отец друга называл его «город с радужными реками». Сегодня назвать так город язык не повернется. Залежи пустой породы, оставшейся после обогащения медной руды, рекультивируются, производство модернизируется, нанося минимум ущерба окружающей среде. Свердловская область Проехав Касли, мы снова очутились на трассе М-5, и вскоре въехали в Свердловскую область. Первое отличие от Челябинской области — куча дорожных камер. Там, где камеру нельзя установить на элементы дорожной сети, используют треноги. Так что любителям полихачить на дороге придется раскошелиться на оплату штрафов. На подъезде к Екатеринбургу внезапно пропал сигнал GPS. До отеля доехали лишь благодаря минимальному знанию города. Переночевав в Екатеринбурге, мы поехали дальше. Целый час выезжали из города. И вот мы на Серовском тракте. Снова куча дорожных камер. К ним добавляются ограничения скорости в 50 км/час. Причем, ограничения введены на хороших участках трассы, на разбитых участках ограничений нет (возможно, так дорожники и ГАИ пытаются снизить число ДТП). В некоторых местах разметка не сходилась с дорожными знаками. Поэтому было принято решение ориентироваться исключительно на знаки. Ко всему прочему дорогу осложнял дождь, продолжавшийся до Лобвы. Уже на сухом участке тракта мы повернули на Краснотурьинск. Объехав город, попали в Карпинск, затем доехали до Ивделя (в городе понравилась набережная реки Ивдель). ХМАО Спустя еще несколько часов поездки мы заехали в ХМАО. Первое, на что обратили внимание, это дороги — они были пустые и ровные. В лесах до сих пор лежит снег, реки и озера покрыты льдом. Сразу видно — район крайнего севера. В нескольких местах пришлось ждать разрешения на проезд (введено реверсивное движение из-за ремонтов мостов через реки). Мы проехали Советский район ХМАО, заехали в Октябрьский и наконец попали в Унъюган. Цель поездки была достигнута. Итоги поездки Поездка заняла у нас около 16 часов. За это время мы преодолели почти 1200 километров. Проехали Южный Урал, Средний Урал, Северный Урал и часть Сибири. Теперь готовимся к обратной дороге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отпуске мы с женой решили посетить поселок Унъюган (ХМАО), навестить ее родственников. В качестве средства передвижения был выбран автомобиль. Тяжести и прелести многочасовой поездки корреспондент URA.RU испытал на себе. «К поездке готовились заранее. Заехали на ТО, убедились, что с автомобилем все в порядке. Менять резину с зимней на летнюю не стали, так как в ХМАО еще лежит снег, а ночью температура опускается ниже нуля. В день поездки я еще раз проверил уровень всех жидкостей в системе, жена купила вкусняшек и мы двинули в путь», — рассказывает корреспондент URA.RU. Путь начался утром 24 апреля из поселка Межевой (находится на границе с Башкортостаном). Навигатор повел через Сатку, Златоуст, Миасс, Карабаш, Кыштым и Касли. На М-5 Уреньга встретила нас цветными полянами: распустилась «мать и мачеха», какие-то неизвестные белые цветы (жена предположила, что это «Птицемлечник»). Трасса, как и всегда, была наполнена фурами. Поэтому после поворота на Златоуст настроение сразу улучшилось, рулить стало интереснее. По пути из Златоуста в Миасс можно остановиться и посетить Таганай. К сожалению, лишнего времени у нас не было, поэтому было решено сходить в горы в следующий раз. Дорога между городами усеяна базами отдыха, готовыми принять туристов. Карабаш впечатлил. В детстве отец друга называл его «город с радужными реками». Сегодня назвать так город язык не повернется. Залежи пустой породы, оставшейся после обогащения медной руды, рекультивируются, производство модернизируется, нанося минимум ущерба окружающей среде. Проехав Касли, мы снова очутились на трассе М-5, и вскоре въехали в Свердловскую область. Первое отличие от Челябинской области — куча дорожных камер. Там, где камеру нельзя установить на элементы дорожной сети, используют треноги. Так что любителям полихачить на дороге придется раскошелиться на оплату штрафов. На подъезде к Екатеринбургу внезапно пропал сигнал GPS. До отеля доехали лишь благодаря минимальному знанию города. Переночевав в Екатеринбурге, мы поехали дальше. Целый час выезжали из города. И вот мы на Серовском тракте. Снова куча дорожных камер. К ним добавляются ограничения скорости в 50 км/час. Причем, ограничения введены на хороших участках трассы, на разбитых участках ограничений нет (возможно, так дорожники и ГАИ пытаются снизить число ДТП). В некоторых местах разметка не сходилась с дорожными знаками. Поэтому было принято решение ориентироваться исключительно на знаки. Ко всему прочему дорогу осложнял дождь, продолжавшийся до Лобвы. Уже на сухом участке тракта мы повернули на Краснотурьинск. Объехав город, попали в Карпинск, затем доехали до Ивделя (в городе понравилась набережная реки Ивдель). Спустя еще несколько часов поездки мы заехали в ХМАО. Первое, на что обратили внимание, это дороги — они были пустые и ровные. В лесах до сих пор лежит снег, реки и озера покрыты льдом. Сразу видно — район крайнего севера. В нескольких местах пришлось ждать разрешения на проезд (введено реверсивное движение из-за ремонтов мостов через реки). Мы проехали Советский район ХМАО, заехали в Октябрьский и наконец попали в Унъюган. Цель поездки была достигнута. Поездка заняла у нас около 16 часов. За это время мы преодолели почти 1200 километров. Проехали Южный Урал, Средний Урал, Северный Урал и часть Сибири. Теперь готовимся к обратной дороге.