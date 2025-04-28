Челябинцы выбрали места для подработки на майских праздниках

Собравшиеся подработать в майские праздники жители Челябинской области определились со сферой приложения своих сил. Как выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру», каждый пятый на время станет курьером, еще 12% — комплектовщиком товаров.
«В основном респонденты будут подрабатывать курьерами (20%), комплектовщиками товаров (12%), таксистами (9%), разнорабочими (8%)», — заявили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру». Специалисты выявили также другие направления, заинтересовавшие опрошенных.
Среди популярных ответов оказались позиции администраторов (7%), продавцов (6%), работников баз отдыха (4%), кол-центров (4%), работа няней (3%), ведущими на празднике (3%), кассиром (3%). Половина участников исследования призналась: работать их заставило желание накопить денег.
Каждый четвертый пожелал сформировать материальную подстраховку. Столько же пожаловался на низкие заработки, толкающие челябинцев на поиске дополнительного дохода. Треть респондентов или другой долг мотивировало стремление побыстрей закрыть кредит, а 17% не хотят проводить длинные выходные дома. Каждый десятый назвал подработку своим хобби.
Лишь 4% рассчитывают заработать больше 20 тысяч рублей. Основная группа отвечавших притязает на 50—10 тысяч (43%), треть рассчитывает получить до 15 тысяч рублей. Каждого шестого челябинца удовлетворит сумма до пяти тысяч рублей.
В другом исследовании выясняли, работники каких профессий инициативней остальных в вопросах подработки. Оказалось, что чаще задумываются о дополнительной работе уборщики, операторы спецтехники и охранники.
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