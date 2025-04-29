В Челябинске по поручению прокурора области Игоря Донгаузера оперативно отремонтировали проезжую часть по улицам Чапаева, Изумрудная, Бульвар Второй после жалобы местной жительницы в приемную президента России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«В приемной президента России женщина сообщила о нарушении закона в сфере дорожной деятельности при содержании автомобильных дорог. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на проезжей части по улицам Чапаева, Изумрудная, Бульвар Второй имеются выбоины, просадки, проломы, трещины, повреждения», — говорится в сообщении челябинской прокуратуры в telegram-канале ведомства.
От главы администрации Советского района прокуратура потребовала устранить нарушение. После был заключен муниципальный контракт и проведены необходимые ремонтные работы. Сейчас дорога находится в хорошем состоянии.
В Челябинске до 20 июня закроют проезд для транспорта по улице Гранитной из-за ремонта дороги. Ограничение начнет действовать с 30 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!