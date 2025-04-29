В Челябинске отремонтировали дорогу по требованию прокурора. Фото

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Дорогу отремонтировали после вмешательства прокуратуры (архивное фото)
Дорогу отремонтировали после вмешательства прокуратуры (архивное фото) Фото:

В Челябинске по поручению прокурора области Игоря Донгаузера оперативно отремонтировали проезжую часть по улицам Чапаева, Изумрудная, Бульвар Второй после жалобы местной жительницы в приемную президента России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 

«В приемной президента России женщина сообщила о нарушении закона в сфере дорожной деятельности при содержании автомобильных дорог. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на проезжей части по улицам Чапаева, Изумрудная, Бульвар Второй имеются выбоины, просадки, проломы, трещины, повреждения», — говорится в сообщении челябинской прокуратуры в telegram-канале ведомства. 

От главы администрации Советского района прокуратура потребовала устранить нарушение. После был заключен муниципальный контракт и проведены необходимые ремонтные работы. Сейчас дорога находится в хорошем состоянии. 

В Челябинске до 20 июня закроют проезд для транспорта по улице Гранитной из-за ремонта дороги. Ограничение начнет действовать с 30 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.

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В Челябинске по поручению прокурора области Игоря Донгаузера оперативно отремонтировали проезжую часть по улицам Чапаева, Изумрудная, Бульвар Второй после жалобы местной жительницы в приемную президента России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.  «В приемной президента России женщина сообщила о нарушении закона в сфере дорожной деятельности при содержании автомобильных дорог. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на проезжей части по улицам Чапаева, Изумрудная, Бульвар Второй имеются выбоины, просадки, проломы, трещины, повреждения», — говорится в сообщении челябинской прокуратуры в telegram-канале ведомства.  От главы администрации Советского района прокуратура потребовала устранить нарушение. После был заключен муниципальный контракт и проведены необходимые ремонтные работы. Сейчас дорога находится в хорошем состоянии.  В Челябинске до 20 июня закроют проезд для транспорта по улице Гранитной из-за ремонта дороги. Ограничение начнет действовать с 30 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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