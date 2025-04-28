28 апреля 2025

Челябинскую область накрыло обилным снегопадом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад застал водителей врасплох
Снегопад застал водителей врасплох Фото:

В Челябинской области ночью 29 апреля начался сильный снег. Осадки легли на поверхность федеральной трассы М-5 «Урал», рассказали участники дорожного движения.

«После Сатки снег валит. Жесткий прям. Дальше хуже, ребята, груза не так много, но [машина] буксует», — рассказал автолюбитель в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

На кадрах с камер видеонаблюдения, установленных на трассе, видно, что в некоторых местах установился снежный покров. Такая ситуация, например, наблюдается около города Сим.

Как URA.RU писало ранее, 29 апреля в горнозаводском районе Челябинской области временно ограничено движение транспорта на участке автотрассы М-5 «Урал» в связи с неблагоприятными погодными условиями. Запрет действует на территории от границы с Башкирией до города Чебаркуля.

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В Челябинской области ночью 29 апреля начался сильный снег. Осадки легли на поверхность федеральной трассы М-5 «Урал», рассказали участники дорожного движения. «После Сатки снег валит. Жесткий прям. Дальше хуже, ребята, груза не так много, но [машина] буксует», — рассказал автолюбитель в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На кадрах с камер видеонаблюдения, установленных на трассе, видно, что в некоторых местах установился снежный покров. Такая ситуация, например, наблюдается около города Сим. Как URA.RU писало ранее, 29 апреля в горнозаводском районе Челябинской области временно ограничено движение транспорта на участке автотрассы М-5 «Урал» в связи с неблагоприятными погодными условиями. Запрет действует на территории от границы с Башкирией до города Чебаркуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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