В Челябинской области ночью 29 апреля начался сильный снег. Осадки легли на поверхность федеральной трассы М-5 «Урал», рассказали участники дорожного движения.
«После Сатки снег валит. Жесткий прям. Дальше хуже, ребята, груза не так много, но [машина] буксует», — рассказал автолюбитель в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
На кадрах с камер видеонаблюдения, установленных на трассе, видно, что в некоторых местах установился снежный покров. Такая ситуация, например, наблюдается около города Сим.
Как URA.RU писало ранее, 29 апреля в горнозаводском районе Челябинской области временно ограничено движение транспорта на участке автотрассы М-5 «Урал» в связи с неблагоприятными погодными условиями. Запрет действует на территории от границы с Башкирией до города Чебаркуля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!