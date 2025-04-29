В параде Победы в Челябинске по площади пройдут участницы СВО

На параде Победы в Челябинске примут участие женщины-бойцы спецоперации. Об этом рассказал министр общественной безопасности региона Александр Гриб.
«Учитывая юбилей Победы, мы заранее запланировали масштабные мероприятия. По традиции они начнутся с возложения венков в 9:00 и продолжатся построением в 11:00. В построении примут участие женщины, которые вернулись с зоны проведения спецоперации», — рассказал Гриб.
По данным министра, в этом году в параде Победы запланировано большее количество так называемых коробок с участниками. Как уточнил министр культуры региона Алексей Бетехтин, всего в этом году запланировало более пяти тысяч праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
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