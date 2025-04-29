В параде Победы в Челябинске по площади пройдут участницы СВО

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Участницы СВО пройдут по главной площади Челябинска во время парада
Участницы СВО пройдут по главной площади Челябинска во время парада Фото:
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На параде Победы в Челябинске примут участие женщины-бойцы спецоперации. Об этом рассказал министр общественной безопасности региона Александр Гриб.

«Учитывая юбилей Победы, мы заранее запланировали масштабные мероприятия. По традиции они начнутся с возложения венков в 9:00 и продолжатся построением в 11:00. В построении примут участие женщины, которые вернулись с зоны проведения спецоперации», — рассказал Гриб.

По данным министра, в этом году в параде Победы запланировано большее количество так называемых коробок с участниками. Как уточнил министр культуры региона Алексей Бетехтин, всего в этом году запланировало более пяти тысяч праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

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На параде Победы в Челябинске примут участие женщины-бойцы спецоперации. Об этом рассказал министр общественной безопасности региона Александр Гриб. «Учитывая юбилей Победы, мы заранее запланировали масштабные мероприятия. По традиции они начнутся с возложения венков в 9:00 и продолжатся построением в 11:00. В построении примут участие женщины, которые вернулись с зоны проведения спецоперации», — рассказал Гриб. По данным министра, в этом году в параде Победы запланировано большее количество так называемых коробок с участниками. Как уточнил министр культуры региона Алексей Бетехтин, всего в этом году запланировало более пяти тысяч праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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