День Победы в Челябинской области защитят антидроновыми ружьями

Безопасность на День Победы в Челябинской области будет обеспечена всеми возможными способами, в том числе и применением антидроновых ружей. Об этом сообщил министр общественной безопасности региона Александр Гриб.
«Все необходимые меры безопасности будут обеспечены. Всеми ведомствами проведен расчет необходимых сил, в том числе будут принимать участие казаки и дружины. Определены участки для перекрытия улиц города, для обеспечения безопасности воздуха закуплены средства для обнаружения и подавления БПЛА (антидроновые ружья и радиоподавители)», — уточнил Гриб.
Всего в регионе на День Победы запланировано порядка пяти тысяч различных праздничных мероприятий. В центре города состоится большой Парад Победы, в котором примут участие женщины — бойцы СВО. Кроме того, в этом году на улицы города вернется Бессмертный полк.
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