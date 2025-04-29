День Победы в Челябинской области защитят антидроновыми ружьями

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На День Победы обеспечат безопасность в том числе и антидроновыми ружьями (архивное фото)
На День Победы обеспечат безопасность в том числе и антидроновыми ружьями (архивное фото) Фото:
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Безопасность на День Победы в Челябинской области будет обеспечена всеми возможными способами, в том числе и применением антидроновых ружей. Об этом сообщил министр общественной безопасности региона Александр Гриб.

«Все необходимые меры безопасности будут обеспечены. Всеми ведомствами проведен расчет необходимых сил, в том числе будут принимать участие казаки и дружины. Определены участки для перекрытия улиц города, для обеспечения безопасности воздуха закуплены средства для обнаружения и подавления БПЛА (антидроновые ружья и радиоподавители)», — уточнил Гриб.

Всего в регионе на День Победы запланировано порядка пяти тысяч различных праздничных мероприятий. В центре города состоится большой Парад Победы, в котором примут участие женщины — бойцы СВО. Кроме того, в этом году на улицы города вернется Бессмертный полк.

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Безопасность на День Победы в Челябинской области будет обеспечена всеми возможными способами, в том числе и применением антидроновых ружей. Об этом сообщил министр общественной безопасности региона Александр Гриб. «Все необходимые меры безопасности будут обеспечены. Всеми ведомствами проведен расчет необходимых сил, в том числе будут принимать участие казаки и дружины. Определены участки для перекрытия улиц города, для обеспечения безопасности воздуха закуплены средства для обнаружения и подавления БПЛА (антидроновые ружья и радиоподавители)», — уточнил Гриб. Всего в регионе на День Победы запланировано порядка пяти тысяч различных праздничных мероприятий. В центре города состоится большой Парад Победы, в котором примут участие женщины — бойцы СВО. Кроме того, в этом году на улицы города вернется Бессмертный полк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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