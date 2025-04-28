28 апреля 2025

Сильный штормовой ветер накрыл Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер может повредить городскую инфраструктуру, предупредили в ЕДДС
Сильный ветер может повредить городскую инфраструктуру, предупредили в ЕДДС Фото:

На Челябинск обрушился сильный штормовой ветер. Его порывы достигают 25 метров в секунду. Из-за этого возможно падение веток и слабо укрепленных конструкций, рассказали URA.RU в Единой диспетчерской службе.

«Уважаемые челябинцы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра до 25 метров в секунду, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций и линий электропередач, падение сломанных веток деревьев», — рассказали в ЕДДС-112.

В Челябинскую область ночью 29 апреля пришли снегопады. Из-за них на горнозаводском участке трассы М-5 ограничили движение транспорта. Запрет введен на территории от границы с Башкирией до города Чебаркуля.

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На Челябинск обрушился сильный штормовой ветер. Его порывы достигают 25 метров в секунду. Из-за этого возможно падение веток и слабо укрепленных конструкций, рассказали URA.RU в Единой диспетчерской службе. «Уважаемые челябинцы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра до 25 метров в секунду, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций и линий электропередач, падение сломанных веток деревьев», — рассказали в ЕДДС-112. В Челябинскую область ночью 29 апреля пришли снегопады. Из-за них на горнозаводском участке трассы М-5 ограничили движение транспорта. Запрет введен на территории от границы с Башкирией до города Чебаркуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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