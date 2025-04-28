Сильный штормовой ветер накрыл Челябинск

На Челябинск обрушился сильный штормовой ветер. Его порывы достигают 25 метров в секунду. Из-за этого возможно падение веток и слабо укрепленных конструкций, рассказали URA.RU в Единой диспетчерской службе.
«Уважаемые челябинцы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра до 25 метров в секунду, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций и линий электропередач, падение сломанных веток деревьев», — рассказали в ЕДДС-112.
В Челябинскую область ночью 29 апреля пришли снегопады. Из-за них на горнозаводском участке трассы М-5 ограничили движение транспорта. Запрет введен на территории от границы с Башкирией до города Чебаркуля.
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