Челябинский призывник попал под суд за оставление места службы ради алкоголя

Военнослужащий-призывник в Челябинске попал под суд за оставление места службы ради покупки алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.
«В конце марта 2025 года военнослужащий был включен в состав патруля по охране одной из областных клинических больниц города Челябинска, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. В обязанности военнослужащего входило участие в охране и патрулировании территории больницы, при этом, выход за территорию больницы без разрешения дежурного по гарнизону патрулю был запрещен. Однако военнослужащий без разрешения начальника патруля самостоятельно покинул место патрулирования, решив прогуляться до ближайшего магазина за алкоголем», — сообщили в пресс-службе суда.
Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел материалы о грубом дисциплинарном проступке в отношении военнослужащего по призыву, нарушившего уставные правила патрулирования в гарнизоне. Суд признал призывника виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, предусмотренного ст. 28.5 федерального закона «О статусе военнослужащих», и назначил ему дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на восемь суток с содержанием на гауптвахте.
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