Заслуженная артистка России Юлия Чичерина станет главной приглашенной звездой на праздновании Дня Победы в Челябинске. Она выступит на площади Революции после завершения Парада Победы, а также примет участие в вечернем концерте на сцене у Торгового центра. Об этом сообщил заместитель главы города по соцразвитию Сергей Авдеев на пресс-конференции, посвященной 80-летию Великой Победы в Челябинской области.
«Завершение Парада Победы — это только челябинская традиция. Это является эпилогом торжественного построения, которое в этом году соберет на площади Революции порядка 21 творческого коллектива из Челябинской области. На площадь Революции с одной композицией в рамках эпилога выйдет главный гость праздничных мероприятий 9 мая — заслуженная артистка России Юлия Чичерина», — сообщил Авдеев.
Главный концерт пройдет в 18:00 на площадке у Торгового центра. Там же с полной программой выступит Чичерина. В финале концерта ожидается праздничный салют. Помимо ее выступления на Театральной площади с 12:15 и до 22:00 для челябинцев пройдут 3D-шоу, выступление Театра «Манекен» и концерт группы «Ариэль». Всего в Челябинской области состоится более пяти тысяч мероприятий. Три из них в областном центре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!