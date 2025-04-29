Хедлайнером Дня Победы в Челябинске станет Юлия Чичерина

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Одними из самых известных песен Чичериной являются - «Ту-лу-ла», «Жара», «Мой рок-н-ролл», «Ветер перемен» и другие
Одними из самых известных песен Чичериной являются - «Ту-лу-ла», «Жара», «Мой рок-н-ролл», «Ветер перемен» и другие Фото:

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина станет главной приглашенной звездой на праздновании Дня Победы в Челябинске. Она выступит на площади Революции после завершения Парада Победы, а также примет участие в вечернем концерте на сцене у Торгового центра. Об этом сообщил заместитель главы города по соцразвитию Сергей Авдеев на пресс-конференции, посвященной 80-летию Великой Победы в Челябинской области.

«Завершение Парада Победы — это только челябинская традиция. Это является эпилогом торжественного построения, которое в этом году соберет на площади Революции порядка 21 творческого коллектива из Челябинской области. На площадь Революции с одной композицией в рамках эпилога выйдет главный гость праздничных мероприятий 9 мая — заслуженная артистка России Юлия Чичерина», — сообщил Авдеев.

Главный концерт пройдет в 18:00 на площадке у Торгового центра. Там же с полной программой выступит Чичерина. В финале концерта ожидается праздничный салют. Помимо ее выступления на Театральной площади с 12:15 и до 22:00 для челябинцев пройдут 3D-шоу, выступление Театра «Манекен» и концерт группы «Ариэль». Всего в Челябинской области состоится более пяти тысяч мероприятий. Три из них в областном центре.

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Заслуженная артистка России Юлия Чичерина станет главной приглашенной звездой на праздновании Дня Победы в Челябинске. Она выступит на площади Революции после завершения Парада Победы, а также примет участие в вечернем концерте на сцене у Торгового центра. Об этом сообщил заместитель главы города по соцразвитию Сергей Авдеев на пресс-конференции, посвященной 80-летию Великой Победы в Челябинской области. «Завершение Парада Победы — это только челябинская традиция. Это является эпилогом торжественного построения, которое в этом году соберет на площади Революции порядка 21 творческого коллектива из Челябинской области. На площадь Революции с одной композицией в рамках эпилога выйдет главный гость праздничных мероприятий 9 мая — заслуженная артистка России Юлия Чичерина», — сообщил Авдеев. Главный концерт пройдет в 18:00 на площадке у Торгового центра. Там же с полной программой выступит Чичерина. В финале концерта ожидается праздничный салют. Помимо ее выступления на Театральной площади с 12:15 и до 22:00 для челябинцев пройдут 3D-шоу, выступление Театра «Манекен» и концерт группы «Ариэль». Всего в Челябинской области состоится более пяти тысяч мероприятий. Три из них в областном центре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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