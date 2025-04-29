Челябинские кладбища взяли под контроль в родительский день

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На челябинских кладбищах следят за порядком
На челябинских кладбищах следят за порядком Фото:

На кладбищах Челябинска усилены меры безопасности в Радоницу. Дежурства организованы до последнего посетителя, а для удобства уборки выдаются мешки для мусора. Об этом сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

«На кладбищах Челябинска 29 апреля дежурят до последнего посетителя — с 18:00 до 22:00. Пришедшим родственникам выдают мешки для сбора мусора во время уборки. Вывозом этого мусора планируют заняться в ближайшее время», — отметил Астахов.

Помимо уборки, большое внимание уделяется защите от клещей. По словам Астахова, все кладбища уже полностью обработаны от клещей, а в остальных зеленых зонах работы продолжаются.

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На кладбищах Челябинска усилены меры безопасности в Радоницу. Дежурства организованы до последнего посетителя, а для удобства уборки выдаются мешки для мусора. Об этом сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. «На кладбищах Челябинска 29 апреля дежурят до последнего посетителя — с 18:00 до 22:00. Пришедшим родственникам выдают мешки для сбора мусора во время уборки. Вывозом этого мусора планируют заняться в ближайшее время», — отметил Астахов. Помимо уборки, большое внимание уделяется защите от клещей. По словам Астахова, все кладбища уже полностью обработаны от клещей, а в остальных зеленых зонах работы продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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