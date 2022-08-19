Челябинские владельцы бизнес-недвижимости перестали ее продавать

Владельцы бизнес-недвижимости предпочли дождаться более высоких цен на нее и не продавать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске снизилось количество продаваемых объектов коммерческой недвижимости. Как URA.RU рассказал директор компании «[А1] недвижимость» Степан Подпятников, количество объектов на экспозиции в 2022 году на 500 меньше, чем годом ранее.

«Сейчас в Челябинске в продаже примерно 1000 объектов коммерческой недвижимости. В 2021 году их было порядка 1500. Люди не хотят продавать дешево и выжидают», — резюмировал URA.RU Подпятников.

При этом стало предлагаться больше активов для сдачи в аренду: 2500 штук против 1000 в 2021 году. По словам участника рынка, для части объектов, которые могли бы быть проданы, собственники пытаются найти арендодателей. В результате предложение площадей выросло.

Конъюнктура для продажи летом 2022 года не в пользу продавца. В среднем за год стоимость квадратного метра, по оценкам Подпятникова, снизилась на 10—15%. Самый дешевый объект, который риэлтор продал в текущем году, обошелся покупателям по цене в 1000 рублей за кв. метр. По такой стоимости весной отдали подвальное помещение в Ленинском районе. Самый дорогой объект стоил 140 тысяч рублей за кв. метр. Он располагается на территории жилого комплекса «Ньютон».

По словам главы «[А1] недвижимость», это связано с востребованностью активов у арендодателей. В «Ньютоне» недвижимость сдается быстро, но в среднем срок экспозиции составляет шесть месяцев. Некоторые объекты не сдаются около года. Средняя ставка аренды в Челябинске сейчас составляет 700 рублей за кв. метр.