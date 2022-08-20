Виктор Гончаренко попытался найти позитив после очередного поражения «Урала» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко после очередного поражения свердловской команды в сезоне российской премьер-лиги 22/23 попытался найти позитив. Радует то, что снизу к нам никто не постучится, заявил тренер на пресс-конференции после проигранного матча «Пари НН» со счетом 0:1.

«Ну, радует одно, что хуже некуда. И снизу нам никто не стучит — это, если искать какой-то позитив. А так — структурно мы неплохо смотрелись. Настрой был хороший», — сказал Гончаренко.

Тренер считает, что у «Урала» были шансы отличиться до удаления, и тогда бы игра пошла совсем иначе. «Сейчас мы должны сделать все, чтобы оттолкнуться от того дна, на котором находимся», — считает Гончаренко.

ФК «Урал» в шестом туре не смог наконец-то одержать победу. Матч закончился победой нижегородской команды с минимальным счетом — 0:1. Уральский клуб заканчивал матч вдесятером. На текущий момент «Урал» в чемпионате сумел набрать всего одно очко и находится на последнем, 16-м, месте турнирной таблицы футбольного первенства.

Матч против «Пари НН» стал первым после возвращения Виктора Гончаренко в ФК «Урал». До него команду возглавлял Игорь Шалимов, но после поражения «Урала» в игре с ФК «Спартак» его отправили в отставку.