WSJ: США и Южная Корея возобновляют военные учения

Впервые за четыре года Соединенные Штаты Америки и Южная Корея возобновят военные учения. Причина этого — китайско-тайваньский конфликт, пишет издание The Wall Street Journal.
«В 11-дневных совместных учениях, которые начнутся в понедельник [22 августа] в Южной Корее, примут участие реактивные истребители, танки и тысячи солдат. В последние годы США и Южная Корея заявляли, что уровень готовности может поддерживаться, несмотря на сокращение учений. Демонстрация военной мощи может вызвать раздражение Северной Кореи и Китая», — говорится в материале.
Сообщается также, что в 2018 году американо-южнокорейские учения были смягчены. Однако отношения США и КНР обострились после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией. Власти страны не признают независимость острова. Китай направил к берегам Тайваня группировку военных кораблей и самолетов и провел там военные учения. Власти Тайваня заявили, что применят артиллерию из-за учений Китая.
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