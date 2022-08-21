WSJ: США и Южная Корея возобновляют военные учения

21 августа 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

В учениях США и Южной Кореи примут участие тысячи солдат Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Впервые за четыре года Соединенные Штаты Америки и Южная Корея возобновят военные учения. Причина этого — китайско-тайваньский конфликт, пишет издание The Wall Street Journal. «В 11-дневных совместных учениях, которые начнутся в понедельник [22 августа] в Южной Корее, примут участие реактивные истребители, танки и тысячи солдат. В последние годы США и Южная Корея заявляли, что уровень готовности может поддерживаться, несмотря на сокращение учений. Демонстрация военной мощи может вызвать раздражение Северной Кореи и Китая», — говорится в материале. Сообщается также, что в 2018 году американо-южнокорейские учения были смягчены. Однако отношения США и КНР обострились после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией. Власти страны не признают независимость острова. Китай направил к берегам Тайваня группировку военных кораблей и самолетов и провел там военные учения. Власти Тайваня заявили, что применят артиллерию из-за учений Китая.

Впервые за четыре года Соединенные Штаты Америки и Южная Корея возобновят военные учения. Причина этого — китайско-тайваньский конфликт, пишет издание The Wall Street Journal. «В 11-дневных совместных учениях, которые начнутся в понедельник [22 августа] в Южной Корее, примут участие реактивные истребители, танки и тысячи солдат. В последние годы США и Южная Корея заявляли, что уровень готовности может поддерживаться, несмотря на сокращение учений. Демонстрация военной мощи может вызвать раздражение Северной Кореи и Китая», — говорится в материале. Сообщается также, что в 2018 году американо-южнокорейские учения были смягчены. Однако отношения США и КНР обострились после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией. Власти страны не признают независимость острова. Китай направил к берегам Тайваня группировку военных кораблей и самолетов и провел там военные учения. Власти Тайваня заявили, что применят артиллерию из-за учений Китая.