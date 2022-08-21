Челябинский меткомбинат 160 раз нарушил безопасность производства

22 августа 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Меткомбинат ответит за нарушения перед Ростехнадзором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК») Уральское управление Ростехнадзора выявило 160 нарушений требований промышленной безопасности. Как сообщило ведомство, нарушения зафиксированы на восьми опасных производственных объектах второго класса. «Уральское управление Ростехнадзора установило, что при эксплуатации технологического оборудования не выполняются основные задачи производственного контроля. В результате выявлено 160 нарушений требований техбезопасности на восьми опасных объектах», — сообщил Ростехнадзор на своем сайте. Среди нарушений отмечается использование контрольно-измерительных механизмов с истекшим сроком проверки. Счетчики установлены на оборудовании, работающем под высоким давлением. Также ревизоров не устроило, что не обеспечена безопасная эксплуатацию грузоподъемных механизмов. При этом газовое оборудование работало без документов на него. Проверяющие обратили внимание на то, что об одном из производственных объектов предприятие предоставило недостоверные сведения. Санкции могут быть наложены на юридическое лицо и шесть сотрудников комбината. На них возбуждены дела об административных правонарушениях. URA.RU отправило запрос на меткомбинат, но на момент публикации материала ответа не получило.

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК») Уральское управление Ростехнадзора выявило 160 нарушений требований промышленной безопасности. Как сообщило ведомство, нарушения зафиксированы на восьми опасных производственных объектах второго класса. «Уральское управление Ростехнадзора установило, что при эксплуатации технологического оборудования не выполняются основные задачи производственного контроля. В результате выявлено 160 нарушений требований техбезопасности на восьми опасных объектах», — сообщил Ростехнадзор на своем сайте. Среди нарушений отмечается использование контрольно-измерительных механизмов с истекшим сроком проверки. Счетчики установлены на оборудовании, работающем под высоким давлением. Также ревизоров не устроило, что не обеспечена безопасная эксплуатацию грузоподъемных механизмов. При этом газовое оборудование работало без документов на него. Проверяющие обратили внимание на то, что об одном из производственных объектов предприятие предоставило недостоверные сведения. Санкции могут быть наложены на юридическое лицо и шесть сотрудников комбината. На них возбуждены дела об административных правонарушениях. URA.RU отправило запрос на меткомбинат, но на момент публикации материала ответа не получило.