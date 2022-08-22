Для пермяков запустили новый сервис о погоде

23 августа 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Горожане смогут получать более детальную информацию о погоде Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки получили возможность следить за погодой в реальном времени, получая при этом подробную информацию о ее состоянии. Метеостанция, которая отвечает за сбор информации, расположена на территории Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом говорится в сообществе «Метеоролог и я» соцсети «ВКонтакте». «Помимо базовых показаний (температуры воздуха, относительной влажности, атмосферного давления, ветра и количества осадков) метеостанция передает информацию о солнечной радиации и ультрафиолетовом индексе/ Такая информация вообще не доступна в открытых источниках сети Росгидромета», — поясняют метеорологи. Данные метеостанции будут доступны на сайте meteo59.ru. Сейчас в Пермском крае установилась сухая и жаркая погода. Ее формирует обширный блокирующий антициклон, который располагается над Европейской территорией России.

Пермяки получили возможность следить за погодой в реальном времени, получая при этом подробную информацию о ее состоянии. Метеостанция, которая отвечает за сбор информации, расположена на территории Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом говорится в сообществе «Метеоролог и я» соцсети «ВКонтакте». «Помимо базовых показаний (температуры воздуха, относительной влажности, атмосферного давления, ветра и количества осадков) метеостанция передает информацию о солнечной радиации и ультрафиолетовом индексе/ Такая информация вообще не доступна в открытых источниках сети Росгидромета», — поясняют метеорологи. Данные метеостанции будут доступны на сайте meteo59.ru. Сейчас в Пермском крае установилась сухая и жаркая погода. Ее формирует обширный блокирующий антициклон, который располагается над Европейской территорией России.