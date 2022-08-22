22 августа 2022

Для пермяков запустили новый сервис о погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, лето в городе, зонт от солнца, жара в городе, экипаж гибдд
Горожане смогут получать более детальную информацию о погоде Фото:

Пермяки получили возможность следить за погодой в реальном времени, получая при этом подробную информацию о ее состоянии. Метеостанция, которая отвечает за сбор информации, расположена на территории Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом говорится в сообществе «Метеоролог и я» соцсети «ВКонтакте».

«Помимо базовых показаний (температуры воздуха, относительной влажности, атмосферного давления, ветра и количества осадков) метеостанция передает информацию о солнечной радиации и ультрафиолетовом индексе/ Такая информация вообще не доступна в открытых источниках сети Росгидромета», — поясняют метеорологи.

Данные метеостанции будут доступны на сайте meteo59.ru. Сейчас в Пермском крае установилась сухая и жаркая погода. Ее формирует обширный блокирующий антициклон, который располагается над Европейской территорией России.

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Пермяки получили возможность следить за погодой в реальном времени, получая при этом подробную информацию о ее состоянии. Метеостанция, которая отвечает за сбор информации, расположена на территории Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом говорится в сообществе «Метеоролог и я» соцсети «ВКонтакте». «Помимо базовых показаний (температуры воздуха, относительной влажности, атмосферного давления, ветра и количества осадков) метеостанция передает информацию о солнечной радиации и ультрафиолетовом индексе/ Такая информация вообще не доступна в открытых источниках сети Росгидромета», — поясняют метеорологи. Данные метеостанции будут доступны на сайте meteo59.ru. Сейчас в Пермском крае установилась сухая и жаркая погода. Ее формирует обширный блокирующий антициклон, который располагается над Европейской территорией России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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