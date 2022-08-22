Жители Тобольска возмутились ценами на авиабилеты

Из Тюмени летать в крупные города оказалось выгоднее Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тобольска недовольны стоимостью билетов на рейсы из аэропорта Ремезов, который открылся менее года назад. Свои комментарии они оставляют на стене группы «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Открыли аэропорт. А цены космос. В чем смысл? [Рейс] Санкт-Петербург — Тобольск от 15 тысяч рублей, обратно — тоже самое. А на Тюмень — от пяти и выше», — пишет пользователь Нури Мусаев. «Говорили же, буржуи даром возить не будут», — комментирует Камиль Кашапов. «Америку открыли!!! Сразу было понятно, для кого и для чего строился этот аэропорт!», — присоединяется Николай Ляйрих.

В настоящее время перелет из Тобольска в Санкт-Петербург компанией S7 обойдется в 21 839 рублей. Ближайший рейс 25 августа. Выгоднее улететь в Санкт-Петербург из Тюмени. Utair предлагает билеты на 25 августа за 12 480 рублей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу тобольского аэропорта. Запрос также направлен инфоцентр правительства Тюменской области. Ответ на них ожидаются.

Ранее агентство писало о том, глава Тобольска раскритиковал работу автобуса «Ремезов-экспресс». Маршрут соединял железнодорожный, авто- и аэровокзалы.