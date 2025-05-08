После угроз президента Украины Владимира Зеленского у присутствующих на Параде Победы в Москве больше не возникнет сомнений относительно террористической направленности главы киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все, что было сказано киевским режимом в качестве угроз и параду, и парадам, и ветеранам, и гостям, почетным гостям, всем гостям этих мероприятий, имеет только одну квалификацию, а именно — терроризм и террористические угрозы. В этом больше, я думаю, не сомневается никто», — заявил Захарова в беседе с ТАСС.
В ответ на вопрос о влиянии заявлений Зеленского о безопасности иностранных гостей, Захарова заявила, что если они раскрыли истинную суть киевского режима. Она назвала главу киевского режима «террористическим чудовищем». По словам дипломата, Зеленский не защитник демократии, а «продукт западного проекта», развращенный поддержкой Запада в попытке нанести урон России. Захарова также отвергла возможность влияния слов Зеленского на лидера Китая Си Цзиньпина, подчеркнув несоизмеримость статуса великой державы и «террористического отребья».
Ранее Зеленский намекнул на возможные атаки на Россию и угрозу срыва парада Победы 9 мая. Мария Захарова уже называла такие заявления прямым доказательством террористической политики Киева.
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