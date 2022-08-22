Певица IOWA приедет в Пермь делать саундтрек

23 августа 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Певица в Перми примет участие в съемках саундтрэка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица IOWA (Катя Иванчикова), автор хита «Улыбайся» приедет в Пермь для съемок саундтрека к фильму «Куриный бог». Об этом на своей официальной страничке в соцсети «ВКонтакте» сообщили организаторы международного кинофестиваля «Лампа». «В этом году Катя — амбассадор фестиваля «Лампа». Своим примером она показывает, что видеоконтент, в том числе и музыкальный, может и должен влиять на позитивные изменения в обществе. Катя прилетит в Пермь для съемок саундтрека к фильму «Куриный бог», — сообщается в посте. Короткометражный фильм «Куриный бог» также снимали в Перми по сценарию продюсерского центра «Лампа». В проекте приняли участие Яна Поплавская, Николай Ковбас и другие. Лента рассказывает о женщине по имени Полина, у которой все хорошо в карьере, и она принимает решение усыновить ребенка. На пути к этой цели ей придется столкнуться с бюрократией, непониманием окружающих и многим другим.

Певица IOWA (Катя Иванчикова), автор хита «Улыбайся» приедет в Пермь для съемок саундтрека к фильму «Куриный бог». Об этом на своей официальной страничке в соцсети «ВКонтакте» сообщили организаторы международного кинофестиваля «Лампа». «В этом году Катя — амбассадор фестиваля «Лампа». Своим примером она показывает, что видеоконтент, в том числе и музыкальный, может и должен влиять на позитивные изменения в обществе. Катя прилетит в Пермь для съемок саундтрека к фильму «Куриный бог», — сообщается в посте. Короткометражный фильм «Куриный бог» также снимали в Перми по сценарию продюсерского центра «Лампа». В проекте приняли участие Яна Поплавская, Николай Ковбас и другие. Лента рассказывает о женщине по имени Полина, у которой все хорошо в карьере, и она принимает решение усыновить ребенка. На пути к этой цели ей придется столкнуться с бюрократией, непониманием окружающих и многим другим.