23 августа 2022

Пермского омоновца, погибшего на Украине, увековечат в граффити. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День памяти участников боевых действий. Курган, гвоздики, цветы, возложение цветов
Денис Соколов погиб, участвуя в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми на стене жилого дома №19 по улице Транспортной появится изображение погибшего в ходе спецоперации омоновца Дениса Соколова. Сейчас идет работа по созданию масштабного граффити.

«На торце дома по Транспортной, 19 создается патриотический мурал в память о погибшем на ВСО на территории Украины», — говорится в паблике «Мы живем на Пролетарке» соцсети «ВКонтакте». На стене дома написано, что граффити посвящено старшему лейтенанту Росгвардии Денису Соколову. Ранее граффити в память о погибших военнослужащих Александре Подшивалове и Константине Глушкове появились на стенах жилых домов в Челябинске.

Соколов, а также его сослуживцы сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин, погибли вскоре после начала специальной военной операции. О ней 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что целью спецоперации является защита мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Монументальное изображение появится на стене дома №19 по улице Транспортной
Фото:

Часть рисунка уже выполнена в цвете
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми на стене жилого дома №19 по улице Транспортной появится изображение погибшего в ходе спецоперации омоновца Дениса Соколова. Сейчас идет работа по созданию масштабного граффити. «На торце дома по Транспортной, 19 создается патриотический мурал в память о погибшем на ВСО на территории Украины», — говорится в паблике «Мы живем на Пролетарке» соцсети «ВКонтакте». На стене дома написано, что граффити посвящено старшему лейтенанту Росгвардии Денису Соколову. Ранее граффити в память о погибших военнослужащих Александре Подшивалове и Константине Глушкове появились на стенах жилых домов в Челябинске. Соколов, а также его сослуживцы сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин, погибли вскоре после начала специальной военной операции. О ней 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что целью спецоперации является защита мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...