Пермского омоновца, погибшего на Украине, увековечат в граффити. Фото

24 августа 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Денис Соколов погиб, участвуя в спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми на стене жилого дома №19 по улице Транспортной появится изображение погибшего в ходе спецоперации омоновца Дениса Соколова. Сейчас идет работа по созданию масштабного граффити. «На торце дома по Транспортной, 19 создается патриотический мурал в память о погибшем на ВСО на территории Украины», — говорится в паблике «Мы живем на Пролетарке» соцсети «ВКонтакте». На стене дома написано, что граффити посвящено старшему лейтенанту Росгвардии Денису Соколову. Ранее граффити в память о погибших военнослужащих Александре Подшивалове и Константине Глушкове появились на стенах жилых домов в Челябинске. Соколов, а также его сослуживцы сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин, погибли вскоре после начала специальной военной операции. О ней 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что целью спецоперации является защита мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик. Монументальное изображение появится на стене дома №19 по улице Транспортной Фото: паблик «Мы живем на Пролетарке», «ВКонтакте». Часть рисунка уже выполнена в цвете Фото: Сергей Русанов

В Перми на стене жилого дома №19 по улице Транспортной появится изображение погибшего в ходе спецоперации омоновца Дениса Соколова. Сейчас идет работа по созданию масштабного граффити. «На торце дома по Транспортной, 19 создается патриотический мурал в память о погибшем на ВСО на территории Украины», — говорится в паблике «Мы живем на Пролетарке» соцсети «ВКонтакте». На стене дома написано, что граффити посвящено старшему лейтенанту Росгвардии Денису Соколову. Ранее граффити в память о погибших военнослужащих Александре Подшивалове и Константине Глушкове появились на стенах жилых домов в Челябинске. Соколов, а также его сослуживцы сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин, погибли вскоре после начала специальной военной операции. О ней 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что целью спецоперации является защита мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик.