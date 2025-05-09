В Перми у Театра-Театра проходит выступление хора «Млада». Фото

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Ранее известный певец Сергей Лазарев оценил пермский хор
Ранее известный певец Сергей Лазарев оценил пермский хор Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

9 мая в 11:00 на главной сцене у Театра-Театра начался большой праздничный концерт с участием пермских ансамблей, хоров и танцевальных коллективов. На данный момент на сцене выступает пермский хор «Млада». 

«На сцене выступает хор „Млада“. Но людей уже не очень много из-за прохладной погоды», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Сергей Лазарев оценил пермский хор. Он спел на спел на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». Коллектив покорил артиста и других звездных экспертов, получив возможность оказаться в финале второго сезона телешоу.

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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9 мая в 11:00 на главной сцене у Театра-Театра начался большой праздничный концерт с участием пермских ансамблей, хоров и танцевальных коллективов. На данный момент на сцене выступает пермский хор «Млада».  «На сцене выступает хор „Млада“. Но людей уже не очень много из-за прохладной погоды», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU сообщало о том, что Сергей Лазарев оценил пермский хор. Он спел на спел на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». Коллектив покорил артиста и других звездных экспертов, получив возможность оказаться в финале второго сезона телешоу. URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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