09 мая 2025

В Перми 9 мая приток в Камское водохранилище превысил среднегодовой максимум

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На пермской станции впервые за два года открыли все затворы (архивное фото)
На пермской станции впервые за два года открыли все затворы (архивное фото) Фото:

В Перми приток воды в Камское водохранилище 9 мая достиг показателя в 10800 кубометров в секунду. По оценке специалистов, это выше среднегодового максимума.

«Приток воды в Камское водохранилище сегодня (9 мая — прим. URA.RU) превысил среднегодовой максимум. Это пока чуть меньше максимума 2022 года и значительно меньше максимума 2020-го (тогда было 13100 кубометров в секунду)», — передают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

Согласно вероятному сценарию, из-за продолжающихся дождей ожидают если не значительного превышения уже установленного максимума, то — сохранения значительного притока в течение всей второй декады. Как следствие, произойдет увеличение сбросов воды в нижний бьеф (часть водохранилища) к середине декады.

В начале мая из-за рекордных снегопадов, обрушившихся на Прикамье, на Камской ГЭС открыли все 23 затвора плотины для пропуска паводковых вод. По прогнозу, в 2025 году ожидается объем половодья, сопоставимый с прошлым годом, а пиковый приток может достигнуть 11 000 кубометров в секунду. Власти и профильные ведомства контролируют ситуацию, чтобы минимизировать риски подтопления населенных пунктов.

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В Перми приток воды в Камское водохранилище 9 мая достиг показателя в 10800 кубометров в секунду. По оценке специалистов, это выше среднегодового максимума. «Приток воды в Камское водохранилище сегодня (9 мая — прим. URA.RU) превысил среднегодовой максимум. Это пока чуть меньше максимума 2022 года и значительно меньше максимума 2020-го (тогда было 13100 кубометров в секунду)», — передают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. Согласно вероятному сценарию, из-за продолжающихся дождей ожидают если не значительного превышения уже установленного максимума, то — сохранения значительного притока в течение всей второй декады. Как следствие, произойдет увеличение сбросов воды в нижний бьеф (часть водохранилища) к середине декады. В начале мая из-за рекордных снегопадов, обрушившихся на Прикамье, на Камской ГЭС открыли все 23 затвора плотины для пропуска паводковых вод. По прогнозу, в 2025 году ожидается объем половодья, сопоставимый с прошлым годом, а пиковый приток может достигнуть 11 000 кубометров в секунду. Власти и профильные ведомства контролируют ситуацию, чтобы минимизировать риски подтопления населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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