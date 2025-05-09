В Перми 9 мая приток в Камское водохранилище превысил среднегодовой максимум

В Перми приток воды в Камское водохранилище 9 мая достиг показателя в 10800 кубометров в секунду. По оценке специалистов, это выше среднегодового максимума.
«Приток воды в Камское водохранилище сегодня (9 мая — прим. URA.RU) превысил среднегодовой максимум. Это пока чуть меньше максимума 2022 года и значительно меньше максимума 2020-го (тогда было 13100 кубометров в секунду)», — передают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.
Согласно вероятному сценарию, из-за продолжающихся дождей ожидают если не значительного превышения уже установленного максимума, то — сохранения значительного притока в течение всей второй декады. Как следствие, произойдет увеличение сбросов воды в нижний бьеф (часть водохранилища) к середине декады.
В начале мая из-за рекордных снегопадов, обрушившихся на Прикамье, на Камской ГЭС открыли все 23 затвора плотины для пропуска паводковых вод. По прогнозу, в 2025 году ожидается объем половодья, сопоставимый с прошлым годом, а пиковый приток может достигнуть 11 000 кубометров в секунду. Власти и профильные ведомства контролируют ситуацию, чтобы минимизировать риски подтопления населенных пунктов.
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