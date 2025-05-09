Прикамский металлургическо-цементный завод снизил прибыль

По итогу прошлого года прибыль прикамского ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» (ПМЦЗ) уменьшилась на 25,5%. При этом выручка стала больше на 30,7%, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Отчет о финансовых показателях за 2024 год ПМЦЗ. Чистая прибыль компании — 33 млн рублей (годом ранее было 44,4 млн). Выручка — 1,8 млн рублей (было 1,4 млн)», — написано на портале.
ОАО зарегистрировали в Пермском крае в 1993 году. Сейчас на заводе производят специальные цементы и мелющие тела.
Ранее URA.RU писало про пермское химпредприятие, где прибыль за год упала на 27%. А владелец березниковского промышленного комбината смог утроить прибыль.
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