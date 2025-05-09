09 мая 2025

Прикамский металлургическо-цементный завод снизил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания потеряла в прибыли, но смогла нарастить выручку (архивное фото)
Компания потеряла в прибыли, но смогла нарастить выручку (архивное фото) Фото:

По итогу прошлого года прибыль прикамского ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» (ПМЦЗ) уменьшилась на 25,5%. При этом выручка стала больше на 30,7%, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Отчет о финансовых показателях за 2024 год ПМЦЗ. Чистая прибыль компании — 33 млн рублей (годом ранее было 44,4 млн). Выручка — 1,8 млн рублей (было 1,4 млн)», — написано на портале.

ОАО зарегистрировали в Пермском крае в 1993 году. Сейчас на заводе производят специальные цементы и мелющие тела.

Ранее URA.RU писало про пермское химпредприятие, где прибыль за год упала на 27%. А владелец березниковского промышленного комбината смог утроить прибыль.

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По итогу прошлого года прибыль прикамского ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» (ПМЦЗ) уменьшилась на 25,5%. При этом выручка стала больше на 30,7%, указано в базе «СПАРК-Интерфакс». «Отчет о финансовых показателях за 2024 год ПМЦЗ. Чистая прибыль компании — 33 млн рублей (годом ранее было 44,4 млн). Выручка — 1,8 млн рублей (было 1,4 млн)», — написано на портале. ОАО зарегистрировали в Пермском крае в 1993 году. Сейчас на заводе производят специальные цементы и мелющие тела. Ранее URA.RU писало про пермское химпредприятие, где прибыль за год упала на 27%. А владелец березниковского промышленного комбината смог утроить прибыль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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