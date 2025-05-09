С главной сцены звучат военные песни, пермяки кружатся в вальсе под аккомпанемент оркестра
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Празднование Дня Победы в Перми продолжается в парке Горького. С главной сцены звучат военные песни, пермяки кружатся в вальсе под аккомпанемент оркестра.
«Кроме того, там проходят различные активности. Это показательные выступления и мастер-классы для детей», — сообщает корреспондент URA.RU c места событий.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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