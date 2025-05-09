В пермском парке имени Горького проходит концерт в честь Дня Победы. Видео

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С главной сцены звучат военные песни, пермяки кружатся в вальсе под аккомпанемент оркестра
С главной сцены звучат военные песни, пермяки кружатся в вальсе под аккомпанемент оркестра Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Празднование Дня Победы в Перми продолжается в парке Горького. С главной сцены звучат военные песни, пермяки кружатся в вальсе под аккомпанемент оркестра. 

«Кроме того, там проходят различные активности. Это показательные выступления и мастер-классы для детей», — сообщает корреспондент URA.RU c места событий. 

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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Празднование Дня Победы в Перми продолжается в парке Горького. С главной сцены звучат военные песни, пермяки кружатся в вальсе под аккомпанемент оркестра.  «Кроме того, там проходят различные активности. Это показательные выступления и мастер-классы для детей», — сообщает корреспондент URA.RU c места событий.  URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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