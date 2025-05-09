В Пермском крае в честь Дня Победы зажглись три вечных огня

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Соликамском муниципальном округе Пермского края зажглись три вечных огня в память о павших на фронтах. Об этом сообщил глава округа Александр Русанов в своем telegram-канале.
«Памятные огни зажгли на мемориальных комплексах сразу в трех селах: Городище, Половодово и Родники. Сделали это вместе с местными жителями в знак нашей памяти и преклонения перед подвигом предков, которые отдали жизнь за Родину, за будущие поколения», — говорится в сообщении. Специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечили бесперебойное газоснабжение мемориальных комплексов, чтобы вечные огни могли гореть постоянно.
В администрации уточнили, что церемонии зажжения прошли с участием представителей общественных организаций и школьников. Ветераны и жители округа выразили благодарность за сохранение памяти о героях войны и отметили важность подобных мероприятий для патриотического воспитания молодежи.
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