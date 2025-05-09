Как в Перми прошел Парад Победы в 2025 году. Фоторепортаж

В Перми прошел Парад Победы
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Главное событие Дня Победы состоялось на Октябрьской площади
Главное событие Дня Победы состоялось на Октябрьской площади Фото:
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В Перми 9 мая 2025 года традиционно состоялся Парад Победы. По Октябрьской площади прошли войска Пермского гарнизона. На улицах города воссоздали знаменитый «Танец с саблями» Арама Хачатуряна, а артисты Пермского театра оперы и балета выступили с трогательным номером, посвященным эвакуированным в Молотов (так раньше называлась Пермь) балеринам. Парад продолжился показом военной техники, включая легендарный танк Т-34. Самые яркие кадры Парада Победы в Перми — в фоторепортаже URA.RU.

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В Перми 9 мая 2025 года традиционно состоялся Парад Победы. По Октябрьской площади прошли войска Пермского гарнизона. На улицах города воссоздали знаменитый «Танец с саблями» Арама Хачатуряна, а артисты Пермского театра оперы и балета выступили с трогательным номером, посвященным эвакуированным в Молотов (так раньше называлась Пермь) балеринам. Парад продолжился показом военной техники, включая легендарный танк Т-34. Самые яркие кадры Парада Победы в Перми — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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