Для начальника краевого главка полиции Владислава Толкунова Парад Победы стал первым в Прикамье в таком статусе. Символично получилось, что на VIP-трибуне, куда традиционно приглашают руководителей силовых ведомств, оказалось, по сути, сразу два генерала: в парадной форме за спиной Толкунова там стоял и его предшественник в должности Александр Щеглов, сейчас замглавы администрации губернатора.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин в перерыве между Парадом и шествием «Бессмертного полка» охотно фотографировались с жителями региона. После очередной фотосессии одна женщина заявила главе города: «А мы тоже Соснины!». «Все будет хорошо!» — улыбнулся ей глава.
А когда к Махонину с просьбой о фото подбежали два мальчика лет 10 и протянули свой телефон, то на роль фотографа вызвался сам Соснин. О том, как прошел Парад и шествие «Бессмертного полка» для пермских VIP — в фоторепортаже URA.RU.
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