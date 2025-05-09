Как прошел Парад Победы у пермских VIP. Фоторепортаж

Пермские VIP прошлись в колонне «Бессмертного полка»
© Служба новостей «URA.RU»
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В шествии приняли участие 50 тысяч человек, среди которых были пермские депутаты, чиновники и силовики
В шествии приняли участие 50 тысяч человек, среди которых были пермские депутаты, чиновники и силовики Фото:
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Для начальника краевого главка полиции Владислава Толкунова Парад Победы стал первым в Прикамье в таком статусе. Символично получилось, что на VIP-трибуне, куда традиционно приглашают руководителей силовых ведомств, оказалось, по сути, сразу два генерала: в парадной форме за спиной Толкунова там стоял и его предшественник в должности Александр Щеглов, сейчас замглавы администрации губернатора.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин в перерыве между Парадом и шествием «Бессмертного полка» охотно фотографировались с жителями региона. После очередной фотосессии одна женщина заявила главе города: «А мы тоже Соснины!». «Все будет хорошо!» — улыбнулся ей глава.

А когда к Махонину с просьбой о фото подбежали два мальчика лет 10 и протянули свой телефон, то на роль фотографа вызвался сам Соснин. О том, как прошел Парад и шествие «Бессмертного полка» для пермских VIP — в фоторепортаже URA.RU.

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Для начальника краевого главка полиции Владислава Толкунова Парад Победы стал первым в Прикамье в таком статусе. Символично получилось, что на VIP-трибуне, куда традиционно приглашают руководителей силовых ведомств, оказалось, по сути, сразу два генерала: в парадной форме за спиной Толкунова там стоял и его предшественник в должности Александр Щеглов, сейчас замглавы администрации губернатора. Глава Прикамья Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин в перерыве между Парадом и шествием «Бессмертного полка» охотно фотографировались с жителями региона. После очередной фотосессии одна женщина заявила главе города: «А мы тоже Соснины!». «Все будет хорошо!» — улыбнулся ей глава. А когда к Махонину с просьбой о фото подбежали два мальчика лет 10 и протянули свой телефон, то на роль фотографа вызвался сам Соснин. О том, как прошел Парад и шествие «Бессмертного полка» для пермских VIP — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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